Jusque-là Directrice générale de DIGIFI et DIGISERV, filiales de BMCI, Aalya Ghouli a été nommée récemment « Head of Fintech, GreenTech et Startup en Afrique », désormais rattachée au Groupe BNP Paribas, avec son hub régional basé à Casablanca. Sa nomination vise à dynamiser le développement de partenariats et d’investissements au sein des startups africaines, tout en renforçant l’image de marque du Groupe en Afrique en matière d’innovation et d’engagement. Les détails.

Depuis 2021, Aalya Ghouli dirige deux filiales marocaines du Groupe BNP Paribas : DIGIFI, qui est l’établissement de paiement agréé par Bank Al-Maghrib et qui a comme vocation le Mobile paiement (Wallet « Smart Flouss) et DIGISERV, la digitale factory du groupe précurseur dans le domaine de la « Tech for good » en proposant des applications utiles au quotidien de tous les Marocains, dont on peut citer (Bricall, Dayra, Mchina, Leena…). Mais aujourd’hui, c’est un nouveau challenge qu’elle devrait relever.

Aujourd’hui, la désormais ex- Directrice générale de DIGIFI et DIGISERV a été portée à la tête du pôle « Fintech, Greentech et Startup Afrique » du groupe français BNP Paribas. Sa nomination s’inscrit ainsi dans une vision plus large, marquée par la recherche active de collaborations fructueuses et de synergies avec des acteurs clés de l’innovation en Afrique.

Lire aussi | Soft power. Le Maroc, pays le plus influent du Maghreb, selon Brand Finance

Dans sa nouvelle mission, Aalya Ghouli doit consolider la présence du groupe français au sein des écosystèmes africains des Fintechs et des Greentechs.

Diplômée en Finance de l’ENCG Agadir, Aalya Ghouli a poursuivi son parcours à Paris Dauphine et a obtenu un MBA de l’ESSEC en 2015, décrochant le titre de majeure de promotion. Elle a également validé avec succès son certificat de Technology Entrepreneurship : Lab to Market de l’Université Harvard en 2021.

Désormais en charge de l’accélération de l’écosystème Fintech et GreenTech pour le hub Afrique du Groupe BNP Paribas, elle demeure fortement impliquée dans la promotion du numérique au Maroc et sur le continent africain. Elle capitalise aujourd’hui plus de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur financier et bancaire marocain et africain.

Lire aussi | L’AMEE s’entoure de deux cabinets pour réduire la facture énergétique dans quatre régions

Reconnue comme la « Femme la plus influente du numérique en 2023 (Afrique du Nord) » par les prestigieux Africa Bank Awards, elle est également board member du Campus Tech, une initiative nationale qui vient contribuer à l’économie numérique nationale en encourageant l’employabilité et l’entrepreneuriat à travers le développement de startups et l’accès à des formations spécialisées pour les jeunes mais aussi les femmes en situation d’handicap ou de vulnérabilité.