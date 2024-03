Soft power. Le Maroc, pays le plus influent du Maghreb, selon Brand Finance

Le cabinet britannique Brand Finance vient de rendre public son rapport « Global Soft Power Index 2024 » qui classe les pays les plus influents au monde. Il y apparait que le Maroc est le pays le plus influent au Maghreb et le 3ème à l’échelle africaine.

Publié le 29 février par le cabinet britannique de conseil en évaluation Brand Finance, le dernier rapport en date évalue le soft power, soit la capacité d’un État à exercer une influence certaine sur la scène internationale, indépendamment des leviers coercitifs du hard power comme la puissance militaire. Les huit critères de sélection sont les affaires et le commerce ; la gouvernance ; les relations internationales ; le patrimoine culturel ; la communication médiatique ; l’éducation et la science ; les personnes et les valeurs ; l’avenir durable.

Cette année, le cabinet britannique a classé les 193 États membres des Nations Unies classés. « L’inclusion cette année de 72 nouveaux participants marque un développement significatif dans la recherche sur Brand Finance, puisque les 193 États membres des Nations Unies sont classés pour la première fois », explique Brand Finance.

Ainsi, le Maroc se positionne dans ce classement comme le 50ᵉ pays le plus influent dans le monde et le 3ᵉ en Afrique. Le Royaume gagne une place dans le classement global par rapport à celui de l’année précédente, où il occupait le 51ᵉ rang.

Le Maroc reste le pays maghrébin le plus influent dans le monde. Il devance l’Algérie, la Tunisie et la Mauritanie, arrivées respectivement 73e mondial, 77e mondial et 153e mondial.

Et Si cette année encore, aucun pays africain ne fait partie du Top 30, les 3 pays africains les plus influents au monde en 2024, restent l’Egypte (39e mondial), l’Afrique du Sud (43e mondial), qui ont respectivement perdu une place et trois places, et le Maroc.

Au plan mondial, les Etats-Unis conservent leur place de leader mondial du soft power devant le Royaume-Uni, et la Chine, tandis que le Japon et l’Allemagne complètent le top 5 mondial. La France est en sixième position suivie du Canada, de la Suisse et de l’Italie.

Sur la liste des pays arabes, le Maroc est classé septième. En tête, on trouve les Émirats Arabes Unis (10e mondial), suivis par l’Arabie Saoudite (18e), le Qatar (21e), le Koweït (37e), l’Égypte (39e), Oman (49e), le Bahreïn (51e), la Jordanie (63e).

Les notes du Maroc selon les critères

Quant aux indices, le Royaume fait mieux en ce qui concerne la familiarité, qui définit les marques nationales que les gens connaissent et qui captent leur disponibilité mentale, ainsi que la réputation, avec des notes respectives de 5,7 sur 10.

Le pays a toutefois du chemin à faire concernant les « Affaires et Commerce » (3,9/10), la « Gouvernance » (2,9/10), les « Relations internationales » (3,4/10), du « Patrimoine culturel» (4,3/10), de la « Communication médiatique » (2,9/10), l’« Education & Science » (2,5/10), les « Personnes et valeurs » (3,9/10), et la « Avenir durable » (3,9/10).

Top 10 des Soft Powers africains :