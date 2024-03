L’AMEE s’entoure de deux cabinets pour réduire la facture énergétique dans quatre régions

Les cabinets PwC Advisory et Africa Climate Solutions vont accompagner le ministère de la transition énergétique et du développement durable, à travers l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE), dans son ambition de réduire la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans les régions de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khénifra. Les détails.

Le groupement constitué des cabinets PwC Advisory Maroc et Africa Climate Solutions vient d’être mandaté par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) dirigée par Mohamed Benyahia pour l’élaboration des plans d’efficacité énergétique et de décarbonatation en faveur de régions de Fès-Meknès, Rabat-Salé-Kénitra, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khénifra avec des déclinaisons sectorielles ciblant le transport, le bâtiment, l’industrie, l’agriculture et l’éclairage public. Objectif du contrat : réduire la facture énergétique du royaume chérifien, qui pèse lourd dans la balance commerciale.

Ce marché piloté par l’AMEE vise aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’aider ainsi le Royaume à honorer les engagements pris dans le cadre de la Conférence de Paris de 2021 sur les changements climatiques (COP 21) et qui portent principalement sur la diminution de la consommation d’énergie à l’échelle nationale de 15 % d’ici à 2030 et le passage à 50 % de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à cet horizon.

Le groupement constitué par PwC Advisory Maroc et Africa Climate Solutions dirigé par Mohamed Alaoui Sossi et Yassine Bentahi, a remporté ce contrat à travers un appel d’offres lancé en décembre dernier, selon une procédure de sélection fondée sur la qualité et le coût. Le consortium empoche ainsi 2,5 millions de DH devance le cabinet Clean Tech, de Mohammed Belhaj Soulami, qui a fait une offre à 2,32 millions de DH.

Les cabinets Thermis Engineering et INMA Études qui ont également participé à cette course, ont été écartés à l’issue de l’examen des plis techniques. Idem pour le français Ginger Burgeap, sa filiale Ginger Phenixa, leur partenaire Enviro Consulting International et le consortium Green Wave/Akajoule, qui ont été recalés aussi à l’issue de l’examen des dossiers administratifs.