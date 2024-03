Le cabinet français Lincoln étend son empreinte en Afrique à partir de Marrakech avec la réouverture de son bureau

Lincoln relance son bureau Africain à partir de Marrakech. L’acteur international du conseil en talent acquisition et mobilité professionnelle nourrit ainsi sa volonté de se rapprocher de ses talents africains en étant basé sur le continent.

Présent jusque-là en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, Lincoln Group avait opéré en Afrique depuis son bureau Parisien pendant une dizaine d’années. Aujourd’hui, ce cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans la représentation et l’accompagnement de talents au travers d’activités d’executive search, d’interim management, de talent management et de leadership advisory (coaching, formation, assessment), relance son bureau Africain à partir de Marrakech.

En effet, le cabinet parisien qui ambitionne à terme d’élargir sa présence sur le continent pour être toujours plus proche de ses talents et répondre aux attentes spécifiques de 54 pays africains, a récemment nommé un agent principal pour piloter le marché africain après le départ à la retraite, il y a quelques années, de sa « Madame Afrique ». Il s’agit d’une ancienne Associée Partner de Michael Page qui, pendant presque dix ans, était chargée de conseil en recrutement en Afrique de cette agence de recrutement internationale.

Aude Badran-Delpech qui a entamé sa carrière dans le commerce international, est titulaire d’un double master en management et en stratégie de communication et marketing international de la London Metropolitan University.

Selon une source proche de Lincoln, l’agence parisienne qui accompagne avec passion, bienveillance et sur le long terme la carrière de ses Talents cadres confirmés et cadres dirigeants, a saisi l’opportunité de la présence d’Aude Badran-Delpech à Marrakech pour revoir ses plans en Afrique.

Créé en 1992 à Paris, Lincoln Group accompagne Managers et Leaders tout au long de leur cycle de vie professionnelle avec une approche Talent-Centric qui lui est propre. Le cabinet RH revendique un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et un effectif de 250 collaborateurs à travers 11 bureaux internationaux.

Sur le continent africain et plus précisément au Maghreb, Lincoln Group avait déjà accompagné plusieurs groupes opérant dans différents secteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer Ola Energy au Sénégal, le groupe Jumia au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Kenya et en Égypte ou encore Somdia.