Hypermarchés. Marjane ouvre à Laâyoune 

Marjane Group poursuit le développement de son réseau, avec l’inauguration de son nouvel hypermarché à Laâyoune, portant ainsi à 42 le nombre de ses hypermarchés au Maroc. Avec cette nouvelle plateforme, le Groupe compte désormais 171 magasins tous formats confondus, répartis dans près de 40 villes à travers le Royaume.

Dans le détail, ce nouvel hypermarché, qui vient d’ouvrir ses portes, s’étale sur une surface totale de 12 500 m2 dont 5500 m2 de surface de vente, et a nécessité un investissement de 210 millions de dirhams. Selon Marjane Group, cette plateforme emploie 210 collaborateurs, dont 80% ont été recrutés localement. Aussi, les équipes ont suivi ces derniers mois près de 34 000 heures de formation théorique et pratique.

«L’inauguration de notre nouvel hypermarché à Laâyoune s’inscrit dans la feuille de route d’expansion nationale de Marjane. Cette ouverture est une manifestation de notre détermination à être au plus près de nos clients et à répondre à leurs besoins en termes de diversité et de qualité de produits à prix compétitifs. Nous sommes également heureux de pouvoir contribuer à la création d’emplois au niveau de Laâyoune et d’offrir aux producteurs, agriculteurs et coopératives, partenaires de Marjane, une autre vitrine régionale», s’est exprimé pour l’occasion Mhamed Chlyeh, Directeur général délégué de Marjane. Faut-il souligner que cette nouvelle plateforme commerciale se situe en centre-ville, dans la phase 1 du parc d’activité commerciale Mazeej Mall.