Nouveauté. La Renault Clio restylée débarque au Maroc  

Du nouveau chez Renault au Maroc qui accueille dans ses showrooms la Clio V restylée. Une citadine qui a gagné en style, qui conserve ses nombreuses qualités en matière de confort et d’équipements de sécurité et qui, surtout, s’appuie sur plusieurs motorisations, dont un bloc hybride.

Bousculée par une concurrence de plus en plus aiguisée dans le segment des citadines, l’actuelle Renault Clio a hérité pour ses quatre ans d’existence d’un profond restylage. Si la partie arrière n’évolue que très peu avec des feux à effet cristal et un bouclier retouché, c’est surtout la face avant qui détonne avec des lignes très acérées, des projecteurs du plus bel effet qui ont été redessinés et qui intègrent des feux de jour en forme de flèche, à l’instar de ceux qui équipent le Scénic E-Tech (la Voiture de l’année 2024 en Europe), voire le SUV Rafale. Une face avant détonante donc, mais surtout un ensemble de modifications cosmétiques qui donnent beaucoup plus de caractère à cette phase 2 de la Clio.

Contrairement à l’aspect extérieur, le restylage reste un peu plus discret à bord. Un nouvel habillage de façade de la planche de bord et la présence de nouveaux tissus de sièges ne sont pas pour déplaire. Rien à dire sur la présentation, sur la qualité des matériaux et leur agencement, sans parler de l’ergonomie bien pensée. Justement, exit les compteurs classiques à aiguilles, le tableau de bord joue la carte du tout numérique avec un écran de 7 pouces, proposant au choix plusieurs affichages. L’écran central conserve ses commandes physiques, faciles à trouver et à actionner sans pour autant quitter la route des yeux. Rien à dire non plus sur l’habitabilité et sur le confort à bord qui font de la Clio l’une des références de sa catégorie.

Les qualités routières de l’engin sont bien entendues préservées avec, toujours à la clé, un châssis, une insonorisation et un dynamisme routier de très bonne facture. C’est sous le capot qu’il y a du nouveau. Selon Mehdi Yaroub, Directeur marketing de la marque Renault au Maroc, «la Clio renforcera la position de Renault sur le segment B en proposant justement l’offre de motorisations la plus complète de ce segment : diesel, essence et full hybride avec un mix énergétique efficace et diversifié, l’objectif étant de répondre à toutes les attentes de nos clients». Dans le détail, cette Clio restylée accueille, au choix, sous son capot le désormais réputé 1,5 litre dCi de 115 chevaux, épaulé par une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, un attelage mécanique qui offre une conduite sobre et efficace pour un usage routier et autoroutier. De quoi ravir également les professionnels et autres flottes d’entreprises qui misent sur cette version de la Clio pour un usage intensif.

À moins d’opter pour le 1,0 litre TCe essence pour les conducteurs en quête d’un véhicule lui aussi économique, à vocation urbaine et périurbaine. Avec sa boîte automatique CVT et sa puissance de 100 chevaux, ce bloc distille une conduite très souple adaptée aux trajets en ville. La grande nouveauté n’est autre que le moteur «E-Tech full hybrid» délivrant 145 chevaux et combinant plaisir de conduite, performance et économies. Techniquement, cette version s’appuie sur deux moteurs électriques (un « e-moteur » de 36 kW et un démarreur haute tension 18 kW), en plus du 1,6 litre thermique essence de 94 chevaux, le tout se voyant associé à une boîte de vitesses intelligente multimode à crabots et sans embrayage.

Trois niveaux finitions sont proposés : l’entrée de gamme dit «Authentic», le niveau intermédiaire «Equilibre» et la version la plus huppée dite «Esprit Alpine». Introduite au Maroc en 2023 sur Renault Austral, cette finition puise son style dans l’ADN sportif de la marque Alpine. Ce qui se traduit notamment par un bouclier avant avec une lame sport gris schiste mat, un badge spécifique «Esprit Alpine» sur l’aile avant, des jantes en alliage, un entourage des vitres noir brillant… L’habitacle n’est pas oublié avec, notamment, une sellerie tissu Alcantara avec surpiqûres bleues, un volant en cuir nappa avec coutures bleu, blanc, rouge… Quoi qu’il en soit, la Clio restylée est disponible dans tout le réseau de la marque depuis le 1er mars courant.

Toutes les versions, tous les prix