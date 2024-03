LaStartupStation et le Technopark lancent un nouveau service pour dynamiser l’écosystème entrepreneurial

Créer le maximum d’opportunités pour permettre aux «startupeurs» dans le Royaume de réussir et de pérenniser leurs projets, tel a été le leitmotiv qui a guidé ces derniers mois les équipes de LaStartupStation et celles du Technopark. Une réflexion commune qui a donné naissance à LaStartup.Club, un service inédit destiné à accompagner les opérateurs et surtout à dynamiser l’écosystème entrepreneurial africain.

LaStartupStation et le Technopark ont annoncé le lancement de LaStartup.Club, un service d’accompagnement dédié aux «startupeurs». «LaStartup.Club se positionne comme un carrefour pour les acteurs-clé de l’entrepreneuriat innovant. Cet outil contribuera à l’accélération de l’écosystème des startups, et favorisera les opportunités business», a précisé Mehdi Alaoui, Fondateur & CEO de LaStartupStation dans le cadre de la présentation de ce nouveau service.

«Ce club privé, conçu conjointement avec les équipes de LaStartupStation et celle du Technopark, permettra de renforcer les connectivités entre tous les membres de l’écosystème des startups avec, à la clé, plus d’agilité, d’innovation et de créativité», a souligné pour sa part Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale du Technopark.

Lire aussi | Top départ pour le busway de Casablanca

En quoi consiste ce nouveau service ? «Concrètement, l’ensemble de l’écosystème qui gravite autour des startups, qu’il s’agisse notamment des entrepreneurs Tech, des coachs et formateurs, des «business angels» et autres investisseurs…ont la possibilité de devenir membre de ce club privé. Pour cela, ils disposent d’une carte connectée qui leur permettra de bénéficier, entre autres, de tous les avantages, des services mutualisés et des réseaux respectifs mis en place par LaStartupStation et le Technopark», a expliqué pour sa part Omar Amrani, Directeur de l’innovation de la LaStartupStation.

De la sorte, trois prestations ont été mises en place, savoir le «networking» avec plus de 12 événements par an, sans compter des rencontres privilégiées avec l’écosystème des startups (fondateurs, décideurs corporates, «business angels»… ). Ajoutez-y un accès en présentiel et/ou en digital à tous les événements.

Lire aussi | Pourquoi le Maroc devrait davantage valoriser ses biodéchets

On recense également un service de «co-learning» qui s’articule autour de workshops d’apprentissage collaboratif et qui accueille des experts de renom en matière d’innovation et d’entrepreneuriat. Par ailleurs, un service de «co-working» permettra aux adhérents de travailler dans les locaux de LaStartupStation à Casablanca et dans tous les plateformes du Technopark du Royaume, dont celle de Casablanca, de Rabat, de Tanger, d’Agadir et d’Essaouira). Moyennant une cotisation de 1 500 DH par an, chaque membre bénéficiera de 38 opportunités par an pour développer son business et innover, dixit M. Amrani.