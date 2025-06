Un nouveau parking en ouvrage de 142 places ouvre ses portes à Rabat

Rabat Région Mobilité (RRM) a annoncé l’ouverture à l’exploitation du nouveau parking en ouvrage Place de Russie au quartier l’Océan à Rabat, un nouvel équipement destiné à « décongestionner le trafic automobile dans l’un des axes les plus dynamiques et les plus fréquentés de la ville de Rabat ».

Doté d’une capacité de 142 places réparties sur 2 niveaux de sous-sols, cet ouvrage a été conçu selon les meilleurs standards internationaux et dispose d’équipements et de technologies de pointe permettant de proposer un service de qualité, sécurisé et respectueux de l’environnement, précise PRM dans un communiqué.

Lire aussi | Casablanca : 79 millions DH pour la construction du parking de la Ligue arabe

Cet ouvrage, ajoute la même source, contribuera à contenir les nuisances et les préjudices liés au trafic automobile et à réduire la consommation des surfaces destinées au stationnement dans les espaces urbains en surface, pour les restituer à des usages plus en phase avec les ambitions d’une conurbation qui se veut pionnière des initiatives de mobilité durable, à forte valeur ajoutée sociale et environnementale.

Lire aussi | Bientôt un parking souterrain de 12 000 m² en plein centre de Marrakech

L’exploitation de ce parking, qui sera accessible 24H sur 24 et 7 jours/7, a été confiée à la société Rabat Région Mobilité, bras tactique et opérationnel des autorités en matière de mobilité urbaine et qui assure déjà la gestion des parkings de Bab Chellah, Bab EL Had, Place du Théâtre Mohamed V à Rabat et le parking Bab Fès à Salé, indique le communiqué.