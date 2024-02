Vantage Payment Systems obtient l’agrément d’établissement de paiement

Dix ans après sa création, la fintech marocaine Vantage Payment Systems franchit une nouvelle étape dans son développement.

Cette société fondée en 2014 par Ali Bettahi, un serial entrepreneur qui compte à son actif l’acquisition et le développement de plusieurs sociétés dans le secteur technologique et énergétique, vient d’obtenir l’agrément d’établissement de paiement, délivré par Bank Al Maghrib. Ce sésame élargit les horizons de Vantage Payment Systems qui souhaite s’attaquer au BtC à travers essentiellement des solutions de m-wallet alors que jusqu’à présent, elle proposait des solutions de payment service provider à des e-commerçants ou à des retailers pour la gestion de leurs programmes de cartes prépayées.

Ce nouvel agrément porte à une quinzaine le nombre d’établissements de paiement en exercice et qui sont répartis entre trois catégories. Tout d’abord, il existe des établissements historiques dont l’activité est principalement tournée vers le transfert de fonds. Ce sont Wafacash, Cash Plus, Barid Cash, MEA Finance et Damane Cash. Ensuite, il y a des établissements dont l’agrément est plus récent que sont Maymouna, Fast Money, Inwi Money, Orange Money, MT Cash, Lana Cash et Al Filahi Cash. Enfin, d’autres établissements opèrent dans l’activité d’acquisition, à savoir le Centre Monétique Interbancaire, M2T et NAPS. Le nouvel arrivant compte bien tirer profit de l’étendue de sa base de clientèle professionnelle importante pour toucher à travers elle une clientèle particulière dans l’optique de la commercialisation de solutions de paiement digital, mais le challenge est de réduire le coût d’acquisition de clients, alors qu’il ne dispose pas d’un large réseau comme les filiales de banques ou d’opérateurs télécoms.

Rappelons qu’en fin 2022, la fintech suisse Cross Switch qui est présente sur plusieurs marchés émergents, avait pris part à hauteur de 50% dans le capital de Vantage Payment Systems. Un partenariat qui vise à accompagner le développement de la filiale d’Equity Invest, holding de participation détenue par Ali Bettahi, en dehors du marché marocain et qui devra se préciser au cours des prochains mois.