Vème République française : L’amicalité historique entre la droite française et le Royaume [Par Charaf Louhmadi]

Souvent amicales, les relations maroco-françaises l’ont davantage été au moment où la France était dirigée par un président de droite.

De Gaulle, Pompidou : genèse de la Vème République et convergence vers le réchauffement diplomatique entre les deux pays

Les relations entre le général De Gaulle et le roi Hassan II sont historiquement complexes. Les liens diplomatiques entre les deux pays vont progressivement s’améliorer entre 1958, année de création de la Vème République par de Gaulle et 1974, année de décès du président Pompidou, alors qu’il dirigeait le pays ; il s’agit par ailleurs du seul président de la Vème République mort en plein exercice du pouvoir. Les relations franco-marocaines sont certes impactées par le récent héritage du protectorat et les affaires. Cependant, les deux pays veulent aller de l’avant et retrouver les alliances historiques que les deux civilisations ont connues jadis.

Le général avait reçu le roi Hassan II à Paris en 1963, Pompidou fera de même sept années plus tard, en 1970. Le journal Le Monde titre en 1970 que le président Pompidou avait accepté de se rendre au Maroc.

Valéry Giscard d’Estaing

Le président Giscard était un homme brillant ; polytechnicien, énarque, académicien, ancien ministre des finances du général de Gaulle. D’importantes lois furent adoptées durant son septennat (1974-1981) ; à l’image de la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, de l’abaissement de la majorité civile, du divorce par consentement mutuel, ou de la fin de la tutelle de la télévision publique.

Président du parti « Union pour la démocratie française » (ancêtre du Modem de François Bayrou), étiqueté au centre droit de l’échiquier politique, Giscard prône une politique libérale. Auteur de plusieurs ouvrages (dont « La victoire de la Grande Armée » une uchronie saluée par la critique), il siège dès 2003 à l’Académie française, au fauteuil laissé par l’ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor.

Ses liens avec le Maroc et avec Hassan II furent amicaux, à tel point que l’ancien souverain parlait de lui comme d’un « copain ». L’ancien président de la République, décédé en 2020 des suites du Covid-19, a apporté son constant soutien à la marocanité des provinces sahariennes récupérées en 1975.

Jacques Chirac

Le président Chirac est un grand ami du Maroc. Il y venait régulièrement lors de vacances estivales, notamment dans les villes de Taroudant puis d’Agadir. Celui qui a dirigé la France de 1995 à 2007, après avoir occupé les fonctions les plus prestigieuses de la République ; entre autres premier ministre de VGE puis de François Mitterrand et maire de Paris, a noué une relation quasi-familiale avec la famille royale marocaine.

On peut dire que le Maroc est le pays du monde arabe qui fut le plus proche du clan Chirac. Quelques jours après son 70ème anniversaire, feu Hassan II est l’invité d’honneur de Chirac pour assister au défilé militaire du 14 juillet. La Garde royale marocaine y a ouvert le défilé.

Sur la scène nationale, le « chouchou de Pompidou » est un fauve de la politique, ayant surclassé de redoutables adversaires comme Jacques Chaban-Delmas ou encore Edouard Balladur. Il fut membre de nombreux gouvernements de l’ère De Gaulle, et de celle de Pompidou avant de diriger des gouvernements sous Giscard puis Mitterrand. Ancien patron du RPR, il a siégé durant de nombreuses années au conseil constitutionnel. Bien qu’issu de la droite française, il permet à Mitterrand d’accéder au pouvoir en 1981 contre Giscard avec qui les relations ont été tendues (à tel point qu’il avait démissionné de son poste de premier ministre). Son parcours fait de lui une figure incontestée de la Vème République.

Sur le plan international, Jacques Chirac est le président qui s’est opposé à l’invasion américaine de l’Irak en 2003, l’histoire lui donnera raison.

Nicolas Sarkozy

L’ancien président de la République est une grande figure de la droite française contemporaine, il est souvent qualifié de génie de la politique, voire même du meilleur de sa génération. Son aisance oratoire, sa personnalité parfois clivante mais atypique ainsi que son ambition lui ont permis en 2007 de remporter l’élection présidentielle, face à la candidate socialiste Ségolène Royal. Le chemin pour y accéder ne fut pas toujours simple et ses liens avec le président Chirac furent souvent compliqués, l’ancien patron de l’UMP (devenu LR) avait soutenu Balladur contre Chirac durant la campagne de l’élection présidentielle de 1995.

Le président Sarkozy est un grand ami du Maroc, il s’y sent « chez lui ». Lors de sa récente tournée promotionnelle à Rabat, il a évoqué à maintes reprises son amour pour le royaume. Au sujet du roi, l’ancien président de la République dit la phrase suivante : « j’ai bien connu, je connais bien, je crois, le roi du Maroc, Sa Majesté. C’est un grand dirigeant. C’est un très grand dirigeant ».

Pour Nicolas Sarkozy, le Maroc est un grand allié de la France et les deux peuples sont si proches. Ce qui explique l’élan de solidarité et l’émoi suscité en France par le terrible séisme qui a touché récemment le Maroc. Aussi, il considère que la relation franco-marocaine a toujours été essentielle.

LR aujourd’hui

De nombreux poids lourds du parti Les Républicains affichent publiquement leur soutien au Maroc. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, ancien ministre sarkozyste du Travail, de l’Emploi et de la Santé et candidat à l’élection présidentielle de 2027, affirme que : « S’il y a un choix à faire aujourd’hui entre le Maroc et l’Algérie, je choisis le Maroc ».

Éric Ciotti, patron des Républicains et Rachida Dati, désormais ministre de la Culture du gouvernement Attal et récemment exclue du parti, ont publiquement reconnu lors d’un déplacement au Royaume, la souveraineté de celui-ci sur le Sahara. Rachida Dati, dont les origines sont marocaines, a également occupé la prestigieuse fonction de garde des Sceaux sous Sarkozy. La maire du 7ème arrondissement de Paris est également connue pour ses « punchlines » médiatiques et sa rivalité légendaire avec la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo.

