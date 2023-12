Protection sociale au Maroc : focus sur les cotisations

Le défi actuel dans la mise en œuvre de la protection sociale au Maroc réside dans l’implication de chacun, souligne Fouzi Lekjaâ devant la Chambre des conseillers. Alors que l’État prend en charge 9,5 milliards de DH pour les familles incapables de payer les cotisations, une problématique persiste avec les travailleurs non-salariés (TNS) qui ne s’acquittent pas régulièrement de leurs obligations, relève L’Economiste dans son édition du jeudi 14 décembre.

Les TNS représentent une catégorie importante qui doit s’engager de manière responsable et solidaire à payer régulièrement les cotisations. Actuellement, ces cotisations, en moyenne de 0,9% du SMIG, ne dépassent pas 180 DH par mois pour les TNS. La majorité des groupes concernés cotisent à des montants inférieurs, par exemple, la première catégorie des agriculteurs à moins de 130 DH par mois, fait savoir le quotidien.

Pour inciter les populations à verser régulièrement leurs cotisations à la CNSS, elles bénéficieront de prestations mensuelles garanties d’une valeur moyenne de plus de 600 DH. Le gouvernement a également effacé 3,4 milliards de DH d’arriérés de cotisations pour les TNS, conditionné au paiement d’une seule cotisation pour ceux exerçant plusieurs activités.

Le ministre met en avant le succès de la généralisation de l’AMO-Solidarité avec plus de 11 millions de bénéficiaires inscrits, dépassant le nombre d’assurés du Ramed. La réduction du nombre d’assurés principaux à 3,2 millions en juillet 2023, due à l’expiration des cartes Ramed, a depuis augmenté à 4,2 millions à fin novembre, avec un meilleur ciblage.

Le ministre annonce l’ouverture à environ 7 millions de TNS et 4 millions de personnes capables de payer les cotisations mais n’exerçant aucune activité, permettant à environ 22 millions de personnes de bénéficier de l’AMO, poursuit la même source. Et d’expliquer que l’aide sociale directe, visant 60% de la population la moins aisée, coûtera plus de 25 milliards de DH en 2024, atteignant 29 milliards de DH à partir de 2026. Les familles éligibles recevront des indemnisations mensuelles allant de 500 à 1.758 DH en 2024, augmentant les années suivantes.