Prévention routière en milieu scolaire. La Fondation Renault Maroc célèbre la fin de sa 10ème campagne

La Fondation Renault Maroc a clôturé en ce mois de décembre, sa 10ème campagne de prévention routière en milieu scolaire «TKAYES SCHOOL», une initiative citoyenne qui vise à sensibiliser les élèves des écoles publiques aux dangers de la circulation à travers un modèle ludique basé sur l’apprentissage des bons réflexes routiers.

Justement, le dernier atelier s’est déroulé le 12 décembre courant à l’école primaire Al Khansae à Casablanca, en présence de Mohamed Bachiri, Directeur général de Renault Group Maroc, et Président de la Fondation Renault Maroc, accompagné du comité de direction de Renault Group Maroc, des membres de la Fondation Renault Maroc, des représentants des autorités locales et de la direction provinciale de l’éducation nationale de la préfecture de Sidi Bernoussi. Ils ont en effet pris part à la séance de sensibilisation auprès des élèves participants.

Faut-il souligner que l’édition 2023 est la 10ème campagne de sensibilisation qui a bénéficié à plus de 11 000 écoliers âgés de 9 à 13 ans dans 74 établissements répartis dans la province tangéroise de Fahs Anjra et dans les régions de Sidi Bernoussi et Ain Sebaa à Casablanca. Déployée depuis 2015, l’initiative «TKAYES SCHOOL» a touché au total plus de 73 000 bénéficiaires à travers 1 700 séances de prévention.