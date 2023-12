Jets privés. Un nouvel entrant au Maroc

Le trafic de l’aviation d’affaires est en constante et forte augmentation ces dernières années dans le Royaume. Et cette niche aérienne attire les opérateurs au Maroc. Parmi les nouveaux arrivés, Jet Luxe, une entreprise ambitieuse de gestion de vols privés, avec ses projets avérés d’expansion sur le marché africain.

L’annonce a été faite lors du salon de l’aéronautique Dubai Airshow, selon Premium Travel News, notant que cette initiative est une étape significative dans la quête de Jet Luxe pour conquérir le marché africain. Il faut dire que l’entreprise se positionne au Maroc pour capitaliser sur la croissance rapide de l’industrie de l’aviation en Afrique. Pour le management de Jet Luxe, cette expansion passera âr le Maroc qui sera pour la compagnie un pivot essentiel, connectant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

« Nous anticipons une croissance significative en Afrique, en particulier au Maroc, qui accueillera la Coupe du Monde de la FIFA en 2030. Le royaume représente une porte d’entrée idéale pour les voyageurs recherchant des services d’aviation sophistiqués et personnalisés. Notre implantation au Maroc constitue la première étape d’une vision visant à redéfinir les voyages de luxe en Afrique », a déclaré à Premium Travel News, Reda El Ouazzani, Directeur Commercial Afrique-Moyen Orient de Jet Luxe.

Pour rappel, Jet Luxe a été créée en 2020 en tant que première compagnie d’aviation privée à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La société a rapidement acquis une réputation en fournissant des services d’affrètement de jets privés, de gestion d’avions et d’acquisition d’avions. En mettant l’accent sur l’offre d’expériences client exceptionnelles, Jet Luxe a étendu ses opérations à l’échelle mondiale, en ouvrant plusieurs bureaux dans plusieurs pays.

Au Maroc, l’utilisation de jets privés est de plus en plus courante pour la mobilité des hommes d’affaires et de personnalités. Le hub spécifique de l’aviation privée de l’aéroport Mohammed V de Casablanca gère régulièrement l’arrivée des jets privés. De même à Marrakech le hub spécifique est géré par Jetmex. Des charters de jets sont également disponibles, offrant une option de voyage unique à ceux qui en ont les moyens.

En Afrique où la taille de la flotte d’avions d’affaires en Afrique a été multipliée par deux au cours des dix dernières années, les jets privés sont de plus en plus prisés par les hommes d’affaires et pas seulement. Même les membres des gouvernements ou hommes politiques s’y sont mis pour pouvoir gérer les contraintes de leur fonction et revenir traiter les affaires courantes.

L’Afrique du Sud et le Nigeria concentrent la moitié de la flotte d’avions privés du continent. Viennent ensuite l’Égypte, le Maroc, l’Angola, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo.