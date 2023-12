Marrakech. CAF Awards : Hakimi, Salah ou Osimhen, qui sera le Ballon d’or africain ?

Les férus de football sont impatients de découvrir les lauréats des « Meilleurs » lors de la cérémonie qui se déroulera à Marrakech, en présence de célébrités africaines. La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le programme de cet événement qui se tiendra dans la ville ocre le lundi 11 décembre.

La cérémonie accueillera d’éminents invités et des personnalités renommées afin de célébrer les récentes réussites du football africain, selon un communiqué officiel de la CAF sur son site en ligne.

Trois Marocains sont en lice pour les distinctions des titres de meilleurs CAF Awards, chacun dans sa catégorie. Il s’agit d’Ashraf Hakimi, Yassine Bounou et Walid Regragui. Hakimi est l’un des trois finalistes pour le prix du « joueur africain de l’année », en compétition avec Mohamed Salah, capitaine de l’Égypte et de Liverpool, ainsi que Victor Osimhen, attaquant nigérian de Naples.

Lire aussi | Hakim Ziyech affole les fans de Galatasaray [Vidéo]

Concernant le prix du meilleur gardien de but, Yassine Bounou, représentant l’équipe nationale et le club saoudien Al Hilal, fait partie des trois candidats aux côtés d’Andre Onana (Cameroun, Manchester United) et de Mohamed El Shenawy (Égypte, Al Ahly). Un autre prétendant marocain à la distinction est Walid Regragui, l’entraîneur des Lions de l’Atlas, en compétition avec Abdelhak Benchika (Algérie, Simba SC) et Aliou Cissé (Sénégal).

La cérémonie promet d’attirer une assistance exceptionnelle, contribuant ainsi à faire de cette édition des prix de la CAF une expérience mémorable. Elle représente également une occasion spéciale de rendre hommage et de récompenser les performances exceptionnelles des joueurs, des entraîneurs, des équipes nationales et des clubs africains au cours d’une période déterminée, comme l’indique la même source.

Lire aussi | Botola Pro D1 « Inwi » : le Raja prend le dessus sur Renaissance Zemamra et rejoint les FAR en tête [Vidéo]

Les CAF Awards 2023 auront lieu ce lundi 11 décembre 2023. Les lauréats de chaque catégorie seront sélectionnés à la suite des votes d’un panel composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias des associations membres, d’entraîneurs en chef et de capitaines des associations membres et des clubs impliqués dans les phases de groupe des compétitions interclubs.

La cérémonie de remise des récompenses se déroulera au Palais des Congrès Movenpick de Marrakech, au Maroc, à 19h00 heure locale (18h00 GMT) ce lundi 11 décembre 2023.