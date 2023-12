Le groupe de la famille Badaa décroche un prêt de 150 millions de DH de la BERD

Le groupe Riaya Industries connu depuis sa création sous l’appellation Novatis et qui a changé de nom cette année, à l’occasion de son vingtième anniversaire, vient d’obtenir un prêt de 150 millions de DH auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Cerise sur le gâteau : le groupe fondé par Abdallah Badaa, leader national des couches pour bébés avec notamment la marque Dalaâ, a de plus la possibilité de tirer une autre tranche de 100 millions de DH.

Vingt ans après avoir lancé la belle aventure de Novatis, la famille Badaa voit encore plus grand pour son groupe qui changé de nom en milieu d’année pour devenir Riaya Industries. Le groupe qui a détrôné le colosse américain Procter & Gamble dans le domaine des couches pour bébés avec sa marque phare Dalaa qu’il a lancée en 2007, s’apprête à dérouler un ambitieux plan de développement consistant en l’extension de capacité sur le site de Berrechid mais aussi un investissement dans de nouvelles installations logistiques qui seront certifiées avec l’écolabel britannique Breeam dans le cadre d’un plan de développement porté par Saray Immo, une nouvelle filiale de Riaya Industries. Selon la BERD, ces projets sont cofinancés par le cash-flow de l’entreprise et un concours bancaire.

Lire aussi | Changement climatique. Le 4C Maroc, OCP et UM6P scellent un partenariat

Pour cela, Riaya Industries, fondé en 2003 par le PDG Abdallah Badaa et plus connu des consommateurs marocains pour ses marques Dalaa, Babidoo, Calin, Sanny, Nova, Mia, a obtenu le soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). L’institution financière paneuropéenne a en effet approuvé un prêt de 150 millions de DH (14 millions d’euros) à l’ex Novatis avec la possibilité de tirer une autre tranche de 100 millions de DH. A noter que ces prêts sont libellés en dirhams, selon une pratique de plus en plus courante pour la BERD au Maroc.

Le principal fabricant marocain de produits hygiéniques (couches, mouchoirs, papier-toilette, etc.. ) a fait du chemin en 20 ans d’existence avec une présence industrielle réparties sur trois sites de production au Maroc et un quatrième à Dakar entré en service en mars 2019 sans compter l’acquisition d’une usine en Inde durant la même année et une diversification sur plusieurs segments et marchés de l’hygiène.

Lire aussi | Reconstruction post-séisme. Les opérations de démolition des bâtiments effondrés à Azilal ont débuté

Mais le vrai trésor du groupe est incarné par son portefeuille de marques puissamment installées dans le paysage des produits de grande consommation à commencer par la marque ombrelle Dalaa mais également Calin (couche bébés également) ou Mia (première marque de serviettes hygiéniques pour femme 100% marocaine). Un actif dont la valeur est matérialisée par les parts de marché sur les différents segments au Maroc (67% pour celui des couches bébés !) et par la percée opérée à l’export aussi bien en Afrique subsaharienne (Côte d’Ivoire, Madagascar…) que vers l’Europe où le groupe arrive à écouler à des industriels britanniques, portugais et espagnols des rouleaux à papier de gros calibre.

Parallèlement aux produits d’hygiène, le groupe de la famille Badaa s’est lancé également en 2019 dans la fabrication de tissu médical avec l’usine Lamatem (Laboratoire Marocain de Textile Médical, 1ère usine marocaine spécialisée dans le textile médical) qui a nécessité 120 millions de DH d’investissements. Riaya Industries a réalisé plus de 2 milliards de DH de chiffre d’affaires en 2019 et 390 millions de DH de résultat net.