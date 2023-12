Les murs du Club Sangho mis en vente à 110 millions de DH par le CIH

Quatre ans après la tentative avortée d’une cession à KMR Foncière (Groupe Kabbaj), le CIH (Crédit Immobilier et Hôtelier) revient à la charge pour se départir du Club Sangho, son actif hôtelier qu’il avait saisi il y a plus d’une vingtaine d’années auprès de l’homme d’affaires tunisien Hosni Jammali, pour non remboursement du crédit.

La banque publique présidée par Lotfi Sekkat vient de lancer un nouvel appel à manifestation d’intérêts pour vendre cette fois, non pas les titres de CGHT Club Sangho Marrakech (sa filiale à 100% qui détient et gère l’hôtel), mais les murs et le foncier du Club Sangho. Il faut dire, que les multiples tentatives antérieures de cession butaient en partie sur les risques fiscaux et sociaux inhérents à une transaction de type « share deal » portant sur la filiale du CIH. Or, avec l’acquisition de l’immobilier, le nouvel acquéreur contourne un tel risque, mais devra se débrouiller pour l’exploitation d’un tel actif en recrutant et formant un nouveau staff ou en reprenant une partie de l’ancien staff (si accord avec le vendeur).

La mise à prix minimum indiquée dans le process concurrentiel lancé par la filiale bancaire de la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion) est de 110 millions de dirhams, soit un prix des plus raisonnables pour un complexe qui s’étend sur plus de 10 hectares et compte pas moins de 324 chambres (dont 12 suites), 3 restaurants, un piano bar, un bar piscine, une discothèque, une salle polyvalente de 450 places, un fitness club avec piscine chauffée, des courts de tennis et une salle de gymnastique.

Avec le frémissement du secteur hôtelier dans le sillage du net redressement du tourisme au Maroc et, surtout, l’organisation de la Coupe du monde du football en 2030, le management du CIH est confiant que cette fois-ci sera la bonne pour faire l’avant dernier pas vers le recentrage total dans les métiers bancaires et parabancaires pour se concentrer, enfin, sur la cession du Tivoli, l’hôtel situé à Agadir que la banque avait été « contrainte » de récupérer en 2013 en recouvrement de sa créance impayée sur l’ex maître des lieux. A suivre !