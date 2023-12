Le Royal Mansour Casablanca rouvrira officiellement ses portes en janvier

Le célèbre palace casablancais, fermé le 29 mai 2015 pour y effectuer des travaux de rénovation, sera inauguré officiellement en janvier prochain.

Initialement fermé partiellement en 2015 pour une simple rénovation qui devait durer 2 à 3 ans, l’hôtel Royal Mansour de Casablanca avait été finalement entièrement démoli et reconstruit suite à la décision du propriétaire des lieux, La Compagnie des Grands Hôtels d’Afrique.

Lire aussi | H&M et Starbucks. Pas de départ, mais des ajustements stratégiques pour optimiser la présence

Actuellement, les travaux de construction sont en phase de finition. Le nouveau bâtiment qui est un IGH (Immeuble de Grande Hauteur) a été construit selon les meilleurs standards internationaux. D’ailleurs, le maître d’ouvrage vise une triple certification environnementale. En attendant, pas moins de 400 personnes ont été recrutées.

Doté de plusieurs restaurants, d’un SPA et d’une piscine intérieure, le Royal Mansour se distinguera par une suite royale de plus 1.000 m² (la plus grande de tous les hôtels casablancais). Les travaux de démolition et de reconstruction, qui ont duré un peu plus de huit ans, ont été conduits par le bureau d’études français Artelia dans le cadre d’une mission OPC (ordonnancement, pilotage et coordination) incluant études et suivi des travaux.

Lire aussi | Côte d’Ivoire. Une collecte de fonds via un concert pour soutenir les sinistrés du séisme au Maroc

Rappelons que le Royal Mansour Casablanca a arboré l’enseigne Le Méridien pendant près de vingt ans, soit depuis que le groupe hôtelier américain en a pris la gestion en 1997 jusqu’à l’arrivée à échéance, en octobre 2015, du contrat de gestion pour compte liant ce dernier à La Compagnie des Grands Hôtels d’Afrique.