Rabat et Abou Dhabi ont franchi un nouveau palier plus important dans leur partenariat bilatéral

Les liens historiques solides entre les deux pays sont promis à un avenir encore meilleur à la faveur du partenariat novateur, renouvelé et enraciné, lancé ce lundi à Abou Dhabi à l’occasion de la visite de travail et de fraternité de SM le Roi Mohammed VI aux Emirats arabes unis.

Les relations bilatérales entre le Maroc et les Emirats arabes unis ont récemment atteint de nouveaux sommets grâce à la signature de la Déclaration « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis ». Un partenariat innovant par excellence, de par son engagement vers d’horizons futurs plus larges de la coopération bilatérale, et renouvelé du fait qu’il constitue un nouveau pilier dans l’édifice solide des liens bilatéraux, incarné par la profondeur des relations authentiques et fraternelles unissant les deux Nations.

Rabat et Abou Dhabi sont résolus à capitaliser sur les acquis et, surtout, à valoriser le potentiel et les opportunités qui s’offrent de part et d’autre dans des secteurs aussi variés que novateurs. Les infrastructures, l’eau, les énergies, le développement durable, ainsi que les communications et l’économie numérique sont des domaines phares identifiés dans la Déclaration « Vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l’Etat des Emirats Arabes Unis », signée par SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyane.

Objectifs du partenariat

Complémentarité et investissement durable : Le partenariat vise à transformer la complémentarité entre les deux nations en une solidarité qualitative et un investissement durable. Il cherche à renforcer les relations économiques, commerciales, d’investissement et d’industrie, alignant ces domaines sur les liens politiques et populaires existants, contribuant au développement mutuel et à la prospérité des deux peuples.

Coopération économique et investissement global : L’objectif est d’établir un modèle de coopération économique et d’investissement global, équilibré, ouvert au secteur privé, et générant des bienfaits pour toutes les parties. La coopération doit être pragmatique et concrète, ciblant des projets structurants dans des secteurs clés tels que les infrastructures, les transports, l’eau, l’agriculture, l’énergie, le tourisme, l’immobilier, la formation et l’emploi.

Principes de coopération

Impulsion forte et renouvelée : Les deux parties s’engagent à donner une impulsion forte et renouvelée au partenariat, au développement économique et à l’investissement, en conformité avec leurs législations et engagements internationaux.

Principe gagnant-gagnant : La coopération reposera sur le principe gagnant-gagnant, prenant en compte les intérêts suprêmes et les préoccupations communes des deux parties.

Modèles de coopération pragmatiques : Les deux pays visent à activer des modèles de coopération pragmatiques et novateurs, mobilisant un soutien financier via des financements et des partenariats entre les secteurs public et privé, ainsi que les capitaux d’investissement.

Domaines prioritaires de coopération

Infrastructures : Les opportunités d’investissement se concentrent sur les infrastructures, en particulier l’extension des chemins de fer avec une priorité sur le Train à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech, le développement des aéroports, et l’aménagement des ports, avec un intérêt particulier pour le port Nador West Med et le Port de Dakhla Atlantique.

Eau, énergie et développement durable : L’exploration des opportunités d’investissement englobe les transferts d’eau, les barrages, les énergies renouvelables, la production d’hydrogène vert et ses dérivés, ainsi que le transport de l’énergie, y compris la réalisation et l’exploitation des lignes de transport de l’électricité.

Sécurité alimentaire : Une coopération stratégique est envisagée dans le domaine de la sécurité alimentaire, avec des partenariats potentiels avec l’Office Chérifien des Phosphates dans le domaine des fertilisants.

Tourisme et immobilier : Des projets communs de développement sont prévus dans les domaines du tourisme et de l’immobilier, en particulier sur la côte méditerranéenne et dans les régions de Dakhla et de Tarfaya.

Projets socio-économiques : La coopération englobera des projets de reconstruction et de réaménagement des régions touchées par le séisme d’Al Haouz, la construction d’établissements scolaires, universitaires et de santé, ainsi que des initiatives dans les domaines des communications et de l’économie numérique.

Industrie, agriculture et agro-alimentaire : L’exploration des opportunités de coopération couvre les domaines de l’industrie, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, avec un encouragement à contribuer à la promotion des relations économiques et commerciales.

Coopération financière : Elle s’étend au domaine financier et aux marchés des capitaux, incluant l’examen des opportunités de partenariat entre les Fonds souverains et d’investissement des deux pays.

Coopération régionale : L’exploration des perspectives de partenariat avec les pays africains inclut le projet du gazoduc Afrique-Atlantique, le projet intégré « Dakhla Gateway to Africa, » et la création et la gestion d’une flotte maritime commerciale.

Mécanismes de mise en œuvre et de suivi

Mémorandums d’entente : Les projets stratégiques feront l’objet de mémorandums d’entente spécifiques définissant les caractéristiques du projet, les modes de financement, le calendrier nécessaire à sa réalisation, et les engagements de toutes les parties contribuant au projet.

Financement des investissements : Les modes de financement seront décidés d’un commun accord, combinant capitaux, prêts concessionnels, prêts commerciaux compétitifs, mécanismes de financement innovants et dons.

Mécanisme de mise en œuvre et de suivi : Un mécanisme spécifique sera établi à travers un mémorandum d’entente, comprenant des représentants des deux parties. Ce mécanisme se réunira régulièrement, alternant entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis, et soumettra ses rapports aux parties compétentes.