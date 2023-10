Jonathan Harroch : «J’ai un projet mondial pour mon pays»

Leader dans l’industrie du fitness au Maroc, le Groupe Nation Sportive qui détient, entre autres, la carte City Club, vient de passer le cap des dix années d’existence. L’occasion pour l’homme d’affaires marocain Jonathan Harroch, à travers cet entretien, de se remémorer les moments clés qui ont accompagné le développement de son entreprise. Le PDG du Groupe en a profité également pour lever le voile sur ses projets futurs de développement stratégique qui lui tiennent particulièrement à cœur. Avec 32 ans d’expérience, dont 15 années dévolues au Maroc, Jonathan Harroch s’est imposé au fil du temps comme étant le leader dans le secteur du fitness et des salles de sport. C’est en 2013 qu’il lance sa toute première salle de sport. Au fil des années, le Groupe de Jonathan Harroch à travers son réseau City Club a su acquérir une solide réputation, étant à même de proposer une offre de services de plus en plus diversifiée et d’investir continuellement dans les équipements dernier cri à l’attention de la clientèle.

Jonathan Harroch : City Club fête, en cette fin 2023, ses 10 ans, et City Club est définitivement plus grand. Nation Sportive est née dans le sillage de ces 10 années, pour incarner une vision plus ambitieuse : permettre à 1,5 million de Marocaines et de Marocains d’accéder, à des conditions extrêmement souples, en termes de proximité et de prix, à une pratique sportive, dans un excellent cadre. Nation Sportive déploie sa vision à travers plusieurs piliers, construits autour de sa marque la plus populaire, City Club. Parmi ces piliers, on retrouve les autres marques de sport : La Cité des Sports, avec plus de 60 disciplines, Unique, dans la catégorie Premium, Unique Elle, une enseigne dédiée aux femmes, et City Parc, notre enseigne au format géant, spécialisée dans les aménagements et la qualification d’infrastructures communales, dans le cadre du PPP (Partenariat Public-Privé n.d.l.r), et dont la première réalisation concerne Oujda.

En une phrase, City Club a donné naissance à Nation Sportive, cette dernière est à présent la locomotive de toute une vision, et permet, en retour, à City Club, de devenir définitivement plus grand. En un chiffre : en 10 ans, ce ne sont pas moins de 1 million de clients qui ont été servis, à un moment ou à un autre, par nos différentes enseignes, dont un socle annuel stabilisé aujourd’hui autour de 200 000 pratiquants.

Challenge : La Covid-19 a certainement dû impacter considérablement votre secteur. Votre Groupe a-t-il remonté la pente ?

J.H. : C’était 14 mois de fermeture, sans soutien public, et sans dispositifs d’aide. Comme on est le leader, on était le plus impacté. Nous avons réagi en mettant tout d’abord un bilan médico-sportif pour la reprise, gratuitement, pour tous nos clients. Nous avons investi massivement pour rééquiper et préparer nos centres. Nous avons maintenu tous les emplois et nous avons remis sur les abonnements de 2020 le total de la période d’arrêt, et cela a fonctionné. On remonte en marchant, avec une foi inébranlable en cette immense bénédiction qu’est le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’Assiste. À Nation Sportive, nous sommes fondamentalement attachés aux Directives Royales en matière de généralisation de la pratique du sport, et on voit bien comment, par exemple, dans le football, avec le volontarisme et l’abnégation du Président de la Fédération Royale Marocaine de Football, cela donne de grands résultats, et ce n’est pas fini. Si on devait être une fédération, on aurait aujourd’hui près de 200.000 licenciés, ce qui aurait pu tout simplement faire quasiment doubler le nombre de licences de sportifs au Maroc toutes fédérations confondues. Personnellement, en matière de sport, je crois au destin mondial du Maroc, à la fois pour y recevoir ce qui se fait de mieux sur la planète, mais aussi pour exporter ce qui se fait de mieux dans le Royaume.

Challenge : En matière de sport justement, depuis peu vous détenez deux nouvelles marques, à savoir UFC Gym, un concept américain d’entraînement fonctionnel, de musculation et de MMA, et MBA Academy Africa, un centre de formation de la ligue américaine de basket-ball permettant de détecter les basketteurs les plus prometteurs au Maroc et en Afrique. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ces nouveaux créneaux ? Comment comptez-vous les déployer ?

J.H. : Je veux ramener au Maroc le meilleur du monde. Et je veux envoyer vers le monde ce qu’il y a de meilleur au Maroc. Je commencerai par ce dernier point : aujourd’hui, Unique va ouvrir ses centres en France, aux USA et dans certains pays du Golf. Et en tant que master franchisé de l’UFC Gym, Nation Sportive va déployer cette enseigne en Afrique, mais également en France. S’agissant du meilleur du monde au Maroc, le groupe est déjà, depuis plusieurs années, représentant de l’équipementier Matrix dans le Royaume. Avec l’UFC Gym, la MBA School, LesMills et NASM pour la formation des coachs et d’autres partenariats d’exception à venir, Nation Sportive est désormais le leader du sport en Afrique dans le fitness, le fighting, la formation et le basketball. Ce n’est facile ni à dire et encore moins à faire. Ce sont des contrats avec des organisations mondiales et américaines majeures, qui ne confient que très difficilement leurs cartes à des promoteurs externes.

Pour déployer tout cela dans les délais impartis, le groupe va entamer un tournant décisif : partager sa croissance avec des investisseurs finement sélectionnés pour ouvrir au Maroc et en Afrique. Nation Sportive lance la franchise participative, c’est-à-dire un modèle hybride entre la franchise classique et l’investissement du groupe dans le capital de ses franchisés. Cette formule offre les garanties nécessaires à toutes les parties prenantes : les cartes mondiales, nos enseignes, le franchisé, les bailleurs des locaux, le personnel, les banques et surtout les clients. D’ores et déjà, nous avons plus de 150 demandes en cours d’examens pour l’ensemble du territoire national, où nos modèles de calcul ont défini avec exactitude le potentiel de chaque localité ainsi que les niveaux de rentabilité. Par ailleurs, Nation Sportive poursuit ses extensions en propre, et le premier, et probablement le plus grand du monde, UFC Gym, ouvrira bientôt ses portes dans le quartier Bernoussi à Casablanca.

Enfin, pour les partenaires publics qui le souhaitent, en format PPP, notre enseigne City Parc prendra une toute nouvelle dimension. Fermons les yeux et imaginons un seul instant que dans des petites et moyennes villes, les jeunes peuvent pratiquer 60 disciplines, dont certaines sont certifiées UFC ou encore NBA, à des tarifs très accessibles. Ce rêve sera bientôt une réalité.

Challenge : Quid de l’investissement?

J.H. : C’est d’abord un investissement de femmes et d’hommes extraordinaires, dont mon épouse qui est aujourd’hui à l’avant-garde du 100% femme. En chiffres, sur les cinq prochaines années, il s’agit d’une enveloppe globale de 1 milliard de dirhams.

Challenge : Vous avez évoqué la mise en place à court terme d’une plateforme de formation éducative à destination des Marocains, s’articulant autour d’UFC Gym, de la MBA «School» et de l’université «NASM». Quels seront les débouchés de ces formations ?

J.H. : Nation Sportive met au centre de ses préoccupations l’employabilité, pour ses propres enseignes comme pour le marché des jeunes. Nos métiers sont foncièrement humains. Quand on a fini d’aménager et d’équiper, ce sont les femmes et les hommes de chaque enseigne qui en font toute la quintessence. Et, avouons-le, de bons coachs, ça ne court pas les rues. Cette vision de mettre 1,5 million de Marocaines et de Marocains au sport, de déployer ces enseignes, de détecter des futurs champions qu’on confierait aux fédérations ad hoc pour nourrir nos rêves olympiques, ces évènements planétaires qu’on recevrait en marge des déploiements de l’UFC Gym et la MBA School… tout cela ne serait pas possible sans des femmes et des hommes dûment formés pour cela. C’est pour cela que Nation Sportive lance sa propre «université», avec des formations reconnues mondialement, pour préparer cette nouvelle génération de ressources humaines sportives, qui serait la bienvenue, aussi bien dans le groupe, que chez les professionnels du marché.

Challenge : Qu’en sera-t-il de la formation du personnel enseignant? Par ailleurs, sur quels types de mécanismes allez-vous miser pour accompagner financièrement les jeunes désireux d’adhérer à cette formation ?

J.H. : Nous avons sélectionné une équipe pédagogique mixte, faite de ressources marocaines et internationales. Le coût de cette formation devrait être supporté à parts égales par le groupe Nation Sportive, le candidat, les institutions publiques en charge de l’amélioration de l’employabilité et les programmes gouvernementaux d’insertion professionnelle. La quote-part du candidat, bien que nécessaire, sera ramenée au minimum possible.

Challenge : Dans sa course à l’organisation du Mondial de football en 2030, et en attendant une candidature future aux Jeux olympiques, le Maroc se positionne sur la carte mondiale des pays à même d’organiser de grandes compétitions. Comment comptez-vous inscrire votre groupe dans ces dynamiques sportives futures ?

J.H. : J’ai un projet olympique pour le Maroc, en ce sens que je crois qu’avec nos 60 disciplines déployées sur plus de 150 localités, avec des coachs formés notamment pour la détection de talents, et des partenariats avec les fédérations royales, Nation Sportive est à même de fournir à terme des graines de champions dans différents sports olympiques. Nous pouvons apporter, excusez le terme, cette dimension industrielle à la volonté de préparer les sportifs de demain et immuniser définitivement la fabrique des champions contre les aléas des rencontres hasardeuses et le chaos des parcours des bons potentiels. Ce n’est pas tout : j’ai l’ambition de pouvoir aller jusqu’au bout des accords avec nos cartes mondiales, par exemple, s’agissant de l’UFC, pour faire rentrer l’Afrique dans l’octogone !

Challenge : Quelles sont les autres ambitions qui vous tiennent à cœur au Maroc, voire à l’international ?

J.H. : Je suis heureux pour la nation et le peuple de l’organisation de la Coupe du Monde 2030 au Maroc. Cette réalisation est le fruit de la politique sportive mise en place par Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste.

Nation Sportive s’articule autour de cinq grandes marques de fitness, chacune proposant des concepts uniques pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque client. On recense City Club, spécialiste du sport de masse et de proximité, Unique Fitness Clubs qui propose un sport premium pour une expérience de luxe. S’ensuivent Moov Fitness Studio, une plateforme de coaching personnalisé, Gigafit, le leader européen des salles de sports premium et de proximité. Enfin, UFC Gym est le leader américain des salles de sports de fitness et sports de combats MMA, arts martiaux et boxe.



Unique Fitness Club, l’une des marques de Nation Sportive qui propose à la clientèle une expérience de luxe à travers du sport premium, annonce le lancement de sa première marque entièrement dédiée aux femmes, à savoir «Elle By Unique». Un club de fitness haut de gamme proposant des installations et des cours spécialement adaptés à leurs besoins uniques, ainsi qu’à leurs enfants. À noter que cette nouvelle plateforme sera dirigée par une femme, en l’occurrence desirée Harroch, épouse de Jonathan Harroch. Une marque qui, selon ce dernier «incarne la puissance et l’unicité de chaque femme, et qui vise à inspirer et à accompagner leur parcours vers une vie active et épanouie».



City Club a franchi récemment un nouveau palier en s’associant avec la prestigieuse marque américaine UFC Gym. Une collaboration exclusive qui se traduit par l’intégration d’espaces UFC corner au sein de certains clubs de fitness et de remise en forme parmi les plus réputés sur le territoire national. De quoi satisfaire une clientèle de passionnés de MMA et de fighting, qui peuvent désormais pratiquer ce sport passionnant au sein d’installations taillées sur mesure pour vivre pleinement leur passion. Par ailleurs, City Club va inaugurer sous peu le plus grand club d’Afrique et de la zone Mena. Avec une envergure de 8 000 m2, ce nouvel établissement, qui disposera de l’enseigne UFC Gym, entend placer la barre haut dans l’univers du fitness au Maroc. Il accueillera les femmes, les hommes, mais aussi les enfants. De même que les amateurs et autres professionnels, voire les athlètes de haut niveau en matière de fighting, pourront exprimer pleinement leur passion au sein de cette plateforme sportive inédite.