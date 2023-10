Zoom sur les chiffres du secteur des assurances au premier semestre 2023

Découvrez les statistiques du secteur des assurances au Maroc pour le premier semestre 2023 : des chiffres révélateurs d’une évolution mixte entre l’assurance vie et l’assurance non-vie. Les hausses dans certaines branches contrastent avec les baisses dans d’autres, soulignant les défis auxquels le secteur est confronté et les perspectives d’adaptation nécessaires.

L’Agence marocaine de contrôle des assurances et de la réassurance (ACAPS) vient de divulguer les statistiques du secteur des assurances et de la réassurance pour le premier semestre de l’exercice 2023. Les chiffres révèlent une évolution mixte de l’activité pour les entreprises d’assurances, avec des hausses significatives dans certaines branches et des baisses dans d’autres.