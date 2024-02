L’OCP parachève la filialisation de son activité de production d’engrais

Un peu plus d’un an après la filialisation de son activité de fabrication et la commercialisation d’engrais à travers OCP Nutricrops, le leader mondial des phosphates parachève ce spin-off des plus stratégiques.

L’OCP vient d’apporter à sa filiale précitée qu’il détient à 100%, les éléments constitutifs de son fonds de commerce relatif à l’activité engrais et dont les premiers jalons ont été posés quarante ans auparavant quand le premier groupe industriel marocain avait dévoilé ses ambitions dans les engrais en acquérant Fertima (leader marocain à l’époque des engrais).

Ce nouvel apport fait suite aux quatre actifs industriels déjà apportés par la maison mère à OCP Nutricrops lors de sa création en octobre 2022, à savoir l’intégralité du capital des filiales opérant dans la production d’engrais fabrication et la commercialisation d’engrais (DAP, MAP, NPK et NPS) à savoir 100% du capital de Jorf Fertilizers Company I, Jorf Fertilizers Company II et Jorf Fertilizers Company VI dont la capacité de production cumulée globale est de 1,1 million de tonnes par an, ainsi que les participations de 50% dans Jorf Fertilizers Company III (JV à parts égales avec l’américain Koch Ag & Energy Solutions) et 60% dans Jorf Fertilizers Company V qui, elle, fabrique et commercialise de l’acide phosphorique marchand ainsi que les engrais phosphatés et azotés d’autres produits dérivés.

Il faut dire, qu’après avoir acquis une position mondiale importante sur les phosphates, le groupe OCP ambitionne d’asseoir son leadership dans la production des engrais. La filialisation de cette activité stratégique permet à OCP Nutricrops d’acquérir plus d’agilité opérationnelle et surtout d’améliorer ses capacités de financement en vue d’atteindre un chiffre d’affaires prévisionnel consolidé de 30,6 milliards de dirhams dès 2025.