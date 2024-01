OCP injecte 750 MDH dans ses projets de dessalement d’eau de mer

Un peu plus d’un an après l’approbation du gouvernement pour la création d’OCP Green Water, le groupe OCP casse sa tirelire pour accompagner la montée en puissance de cette filiale aux objectifs stratégiques.

Lle premier exportateur mondial des phosphates vient d’injecter 750 millions de dirhams dans sa filiale OCP Green Water qui a été créée en novembre 2022, afin de porter les projets du groupe de production d’eau non conventionnelle à usage aussi bien industriel qu’urbain (pour l’eau potable).

Ce nouvel apport en fonds propres du groupe OCP à sa filiale, hisse le capital libéré de celle-ci à 1,75 milliard de dirhams, ce qui lui permet de faire face à la deuxième phase de son programme d’investissement. Un programme entamé il y a onze mois et qui a déjà permis à l’entité basée à El Jadida de produire près de 40 millions de m3 d’eau dessalée dont plus de la moitié est fournie pour la ville de Safi, alors que le reste bénéficie à la capitale de Doukkala.

Il faut dire qu’au titre de la concession signée en juillet 2023 entre le gouvernement marocain et le groupe présidé par Mostafa Terrab, OCP Green Water a l’ambition de fournir, à horizon 2026, quelques 110 millions de m3 en eau non conventionnelle à partir de ses deux unités de dessalement d’eau de mer, dont le tiers à usage industriel pour le groupe OCP lui-même et les deux tiers en eau potable, toujours pour les deux villes El Jadida et Safi.

Rappelons que les investissements d’OCP Green Water font partie d’un programme d’investissement plus ambitieux de 130 milliards de dirhams, que le groupe OCP compte allouer au cours des quatre prochaines années à son nouveau programme d’investissement vert et dont l’objectif est d’augmenter la production et atteindre la neutralité carbone avant 2040.