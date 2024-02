Le SIAM 2024 sous le signe de l’agriculture durable

Le Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) s’apprête à ouvrir ses portes pour sa 16ème édition, avec pour thème central la durabilité et la résilience de l’agriculture face au changement climatique.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, cet événement majeur se tiendra du 22 au 28 avril 2024 à Meknès, confirmant ainsi son statut de rendez-vous incontournable pour le secteur agricole tant au niveau national qu’international.

Avec une superficie occupée cette année étendue à 12,4 hectares, dont 11 hectares couverts, en augmentation de 13% par rapport à l’édition précédente, le SIAM 2024 se positionne comme l’un des plus grands événements dédiés à l’agriculture sur le continent africain.

L’édition de cette année met en lumière l’Espagne en tant que pays partenaire historique et privilégié du Maroc, et leader européen dans le domaine agricole. Forte de ses accords bilatéraux, l’Espagne apporte son expertise et ses solutions pour une agriculture plus durable et résiliente. Cette collaboration renforce l’engagement en faveur de pratiques agricoles innovantes et respectueuses de l’environnement.

Sous le thème « Climat et Agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients », le SIAM 2024 abordera les défis actuels liés au changement climatique. Face à une crise climatique sans précédent, il est crucial de promouvoir des systèmes agricoles résilients et durables, alignés avec les objectifs de la stratégie Génération Green 2020-2030 du Maroc.

Plus de 930.000 visiteurs

Ce salon offre une plateforme d’échange et de sensibilisation sur les efforts d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation des gaz à effet de serre. Il mettra également en avant les innovations technologiques et les bonnes pratiques pour une agriculture respectueuse de l’environnement et plus résiliente.

À travers ses douze pôles thématiques, le SIAM 2024 mettra en avant l’écosystème agricole, les stratégies, les innovations et les technologies pour une agriculture durable. Il proposera également une série de conférences, de rencontres et de démonstrations sur les bonnes pratiques agricoles et les innovations technologiques.

Cette édition du SIAM offre également plusieurs nouveautés, notamment une configuration spatiale intelligente mettant en valeur la diversité de l’agriculture marocaine. Le tout nouveau Pôle Agri-Digital incarne l’intersection entre technologie et agriculture, tandis que le Pôle Produits du Terroir bénéficie d’une expansion significative. L’introduction du E-ticket simplifiera l’accès des visiteurs au salon, reflétant l’engagement du SIAM envers l’innovation et l’amélioration des services.

Avec des objectifs ambitieux et la participation attendue de 70 pays, 40 conférences, 1500 exposants et plus de 930 000 visiteurs, le SIAM 2024 se donne pour objectif de confirmer son rôle essentiel dans la promotion du développement agricole durable et résilient face aux défis climatiques actuels.