LabelVie : le CA en hausse de 13% en 2023

Le Chiffre d’affaires (CA) de LabelVie s’est élevé à 15,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2023, en hausse de 13% par rapport à 2022.

Les ouvertures de nouveaux magasins en 2022 et 2023 ont contribué à hauteur de 29% à la progression des ventes globales du Groupe, indique LabelVie dans un communiqué sur ses indicateurs financiers, relevant qu’à périmètre comparable, les ventes globales du Groupe augmentent de 9% pour atteindre 13,5 MMDH au terme de l’année.

Afin d’accompagner sa stratégie de développement, LabelVie a poursuivi son rythme d’investissements, dont l’enveloppe s’établit à 1,2 MMDH à fin 2023 et porte notamment sur la croissance organique du Groupe avec l’ouverture de 24 nouveaux magasins, la rénovation des points de vente existants et la sécurisation des prochaines ouvertures.

Les investissements de l’année 2023 ont également concerné l’extension des capacités de stockage des plateformes, ainsi que la transformation digitale des processus clés, avec comme objectif l’amélioration de l’excellence opérationnelle et le pilotage de la performance, fait savoir la même source. Concernant l’endettement net, il demeure à un niveau maîtrisé pour s’établir à 3,8 MMDH, et traduit la dynamique de développement du Groupe avec notamment les investissements d’expansion de l’année 2023 et 2024.