Souveraineté alimentaire : le recette Al Moutmir gagne du terrain

Le Rapport Annuel 2023 d’Al Moutmir témoigne d’une initiative ambitieuse et prometteuse, incarnant l’engagement de l’UM6P en faveur d’une agriculture innovante, inclusive et respectueuse de l’environnement. Zoom sur comment l’initiative se positionne comme un acteur incontournable dans la construction d’un avenir agricole durable pour le Maroc et au-delà.

Allier expertise scientifique et pratiques agricoles durables, la recette porte ses fruits. Dans un contexte de défis environnementaux croissants et de nécessité d’assurer la sécurité alimentaire, l’initiative Al Moutmir de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) s’impose comme un acteur clé dans la transition vers une agriculture durable et inclusive au Maroc. Le Rapport Annuel 2023 du « Dr House des champs marocains » dévoile une approche holistique et innovante, alliant expertise scientifique, solutions personnalisées et accompagnement sur le terrain.

Au cœur de cette initiative se trouve la gestion durable des sols, pierre angulaire de la souveraineté alimentaire. Grâce à un réseau de laboratoires mobiles et à une collaboration étroite avec des experts nationaux, plus de 30 000 analyses et recommandations ont été partagées avec les agriculteurs en 2023. Cette démarche permet d’identifier précisément les besoins nutritionnels des sols et d’optimiser l’utilisation des engrais, réduisant ainsi les impacts environnementaux tout en améliorant les rendements.

La fertilisation sur mesure constitue un autre pilier d’Al Moutmir. En produisant plus de 3000 formules d’engrais adaptées aux spécificités des sols et des cultures, grâce à un réseau de 50 points de vente intelligents, cette approche personnalisée a permis d’augmenter significativement les rendements et les marges bénéficiaires des agriculteurs, tout en préservant les ressources naturelles.

Les résultats probants, tels que des augmentations de rendement allant jusqu’à 25% pour certaines cultures, notamment les céréales et les tournesols, témoignent de l’efficacité de cette méthode.

Transfert de connaissances et accompagnement des agriculteurs

Cependant, Al Moutmir ne se limite pas à des solutions techniques. L’initiative accorde une importance cruciale au transfert de connaissances et à l’accompagnement des agriculteurs, notamment à travers un dispositif de renforcement des capacités multi-cibles.

En 2023, plus de 27 200 agriculteurs, 400 coopératives et 1600 femmes rurales ont bénéficié de formations, de plateformes de démonstration et de suivi personnalisé. Cette approche participative favorise l’adoption durable des bonnes pratiques agricoles et contribue à l’autonomisation des communautés rurales.

Exploration de nouvelles solutions technologiques

L’innovation occupe également une place centrale dans la stratégie d’Al Moutmir. La collaboration avec la start-up Photon Analysis pour l’introduction de la technologie LIBS (Spectrométrie de Lumière Émise par Plasma Induit par Laser) dans l’analyse des sols illustre cette volonté d’explorer de nouvelles solutions technologiques au service de l’agriculture. De plus, l’initiative s’engage dans le domaine prometteur du « carbon farming », ouvrant la voie à une agriculture de conservation respectueuse de l’environnement et contribuant à la lutte contre le changement climatique.

Au-delà des chiffres impressionnants, l’initiative Al Moutmir se distingue par sa vision holistique et durable. En alliant expertise scientifique, solutions sur mesure et accompagnement de terrain, elle répond aux enjeux complexes de l’agriculture marocaine, tout en promouvant une transition vers des modèles de production plus résilients, plus rentables et plus respectueux de l’environnement.

Cependant, cette transformation ne peut se faire sans un engagement collectif de tous les acteurs concernés. Al Moutmir joue un rôle crucial de catalyseur, facilitant les échanges et le partage des connaissances entre chercheurs, experts, agriculteurs et décideurs politiques. Une synergie essentielle pour relever les défis de l’agriculture durable et assurer la sécurité alimentaire à long terme.