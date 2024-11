Aspire Executive remporte la gestion des salons de 9 aéroports au Maroc

Aspire Executive Lounges, une marque de Swissport International spécialisée dans l’hospitalité aéroportuaire, a décroché une licence stratégique au Maroc.

Aspire gérera désormais onze salons répartis dans neuf aéroports marocains, dans le cadre d’un contrat de dix ans attribué par l’Office National Des Aéroports (ONDA). Les aéroports concernés incluent Casablanca, Marrakech, Agadir, Fès, Tanger, Rabat, Laâyoune, Nador et Oujda. Les premiers salons ouvriront leurs portes à partir d’avril 2025. Ces espaces, conçus pour marier l’excellence internationale d’Aspire à une forte empreinte marocaine, offriront une expérience alliant confort, gastronomie locale et une atmosphère chaleureuse.

« Ces nouveaux salons offriront des espaces modernes et accueillants, conçus pour répondre aux besoins de chaque voyageur, quelle que soit la classe de voyage ou la compagnie aérienne », a déclaré David Collyer, Vice-Président Senior Global des salons Executive chez Swissport International. L’objectif est de transposer l’expérience premium d’un hôtel dans l’univers des salons aéroportuaires, en mettant l’accent sur l’innovation et la qualité.

Swissport : un acteur établi au Maroc

Présente depuis plus d’une décennie au Maroc, Swissport est déjà active dans plusieurs domaines, notamment les opérations Fixed Base Operations (FBO) dans quatre aéroports, le contrôle centralisé des chargements depuis Casablanca, et la gestion des services partagés financiers et RH via Swissport Business Services.

Dirk Goovaerts, PDG pour l’Europe continentale, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Inde, a souligné l’importance de cette expansion : « Depuis plus d’une décennie, Swissport joue un rôle clé dans l’écosystème aérien marocain. L’ajout des salons Aspire renforce notre engagement à soutenir le développement local tout en consolidant le rôle du Maroc comme plaque tournante aérienne en Afrique du Nord. »

Aspire Executive Lounges accueille chaque année plus de 4,5 millions de voyageurs dans près de 100 salons à travers le monde. En 2024, la marque a ouvert plus de 20 nouveaux espaces et prévoit d’introduire d’autres concepts novateurs, tels que le « salon à trois niveaux » lancé à l’aéroport de Newcastle au Royaume-Uni.