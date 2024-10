ONDA: 12,3 MMDH sur trois exercices pour accompagner l’expansion du trafic aérien

L’Office national des Aéroports (ONDA) compte investir 12,3 milliards de dirhams (MMDH) répartis sur trois exercices financiers (2025-2027), afin d’accompagner l’expansion du trafic et la dynamique du secteur touristique.

Ce programme, qui devra soutenir le plan de développement de la Royal Air Maroc, porte essentiellement sur les extensions des capacités des aéroports de Casablanca, Rabat-Salé, Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger, Fès et Al Hoceima.

« En termes de perspectives du secteur aéroportuaire, il est envisagé de procéder à la mise en place d’un nouveau modèle institutionnel et organisationnel visant notamment la transformation de l’Office en société anonyme », d’après une note de présentation du projet de loi de finances 2025.

Les objectifs de cette transformation consistent à renforcer l’autonomie de gestion de l’Office, à créer les conditions favorables à l’accélération du développement du secteur aéroportuaire par son ouverture au privé, à travers la finalisation des activités commerciales et la mise en œuvre des opérations de partenariat.

Le trafic aérien a atteint un niveau record de 27,1 millions de passagers en 2023, surpassant de 8% les chiffres d’avant la crise sanitaire du Covid-19 et en hausse de 31,5% comparativement à 2022 et de 5,4% par rapport aux prévisions.

Pour l’exercice 2024, on devrait passer à 30,1 millions de passagers, soit une croissance annuelle de 11%. Le résultat net de l’ONDA devrait, quant à lui, se situer à 722 millions de dirhams (MDH) et le montant des investissements à plus de 1,77 MMDH.