Un partenariat académique entre SUP’RH School of Management & AI (Casablanca) et UCLA (Los Angeles)

Une collaboration académique a été annoncée entre SUP’RH School of Management and Artificial intelligence (Casablanca) et l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA extension, UCLA), visant à renforcer les échanges et la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur.

La signature de cet accord s’est déroulée au campus d’UCLA à Los Angeles, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère de partenariat entre une institution marocaine et une université américaine de renom.

Cette alliance stratégique englobe divers aspects de la formation et de la recherche, avec pour objectif principal de promouvoir les échanges d’étudiants et de professeurs, ainsi que le développement de projets communs. Ce partenariat témoigne de l’engagement des deux institutions envers l’excellence académique et la collaboration internationale.

Lire aussi | RAM et Safran renforcent leur partenariat dans la maintenance des moteurs d’avion

Pour SUP’RH School of Management, cette collaboration représente une opportunité de renforcer ses liens avec une université de premier plan aux États-Unis. En offrant à ses étudiants l’accès à des programmes et à des ressources de haute qualité, l’école cherche à enrichir leur expérience éducative et à les préparer aux défis du monde professionnel.

La présidente de SUP’RH, Hind Moutawakkil, a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat, soulignant son importance pour le développement de l’institution et l’enrichissement du parcours des étudiants. Elle a également souligné l’importance de l’échange interculturel et de la diversité dans le processus éducatif.

Lire aussi | Partenariat entre Damane Cash et Dirham Express pour faciliter les transferts d’argent au Maroc

Les deux institutions sont déterminées à promouvoir une collaboration durable, axée sur la recherche, l’innovation et le partage des connaissances. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour les étudiants et les enseignants des deux établissements, renforçant ainsi les liens académiques entre le Maroc et les États-Unis.