Partenariat entre Damane Cash et Dirham Express pour faciliter les transferts d’argent au Maroc

Dans le but de faciliter les transferts d’argent pour la diaspora marocaine à l’étranger, Damane Cash, l’établissement de paiement du Groupe BANK OF AFRICA, et Dirham Express, leader des transferts d’argent internationaux, ont annoncé leur partenariat.

Dirham Express, fort d’un réseau de plus de 20 000 points de collecte en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique Subsaharienne, propose une solution de transfert d’argent internationale réputée pour sa fiabilité. Parallèlement, Damane Cash, présent avec plus de 1200 agences à travers le Maroc, joue un rôle central dans le traitement des mandats internationaux.

Ce partenariat vise à offrir aux bénéficiaires la possibilité de recevoir en espèces les transferts émis par Dirham Express dans les agences Damane Cash, offrant ainsi une alternative de réception pratique, rapide, sécurisée et compétitive.

En outre, afin de répondre aux besoins changeants de la diaspora marocaine, les deux partenaires envisagent de diversifier les canaux de transfert. Ainsi, en plus de la réception en espèces, les clients auront bientôt la possibilité d’envoyer de l’argent directement sur les comptes bancaires au Maroc, simplifiant ainsi les transactions et offrant plus de flexibilité aux utilisateurs.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de faciliter les échanges financiers entre la diaspora marocaine et leur pays d’origine, tout en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins des clients.