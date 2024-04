Rachid Talbi : «Nous prévoyons d’élargir notre gamme de véhicules électriques et hybrides»

Le secteur automobile marocain est en pleine mutation, notamment en ce qui concerne la mobilité durable, un segment dans lequel la marque Chery entend jouer un rôle clé. C’est ce que nous explique à travers cet entretien Rachid Talbi, Directeur marketing et commercial de Chery Maroc (Africa Motors-Groupe Auto Hall). Il revient plus en détail sur l’actualité de la marque et sur les dernières nouveautés automobiles introduites dans la gamme. Il en profite également pour lever le voile sur les projets qui tiennent à cœur à Chery Maroc, dans le cadre de son développement.

Challenge : Quel bilan faites-vous du SAVE, le Salon automobile dédié aux nouvelles énergies que vous avez organisé du 1er au 10 mars dernier ?

Rachid Talbi : Le SAVE a marqué un tournant significatif dans l’évolution du marché automobile marocain vers une mobilité durable. Cet événement, le premier du genre au Maroc, a non seulement permis de mettre en avant notre engagement envers l’environnement, mais aussi d’exposer notre gamme diversifiée de véhicules électriques et hybrides. L’accueil du public a été très positif, avec une affluence remarquable, signe de l’intérêt croissant pour les nouvelles énergies. Tout ceci affirme le rôle d’Auto Hall en tant que pionnier dans la transition énergétique du Royaume.

Lire aussi | Mohamed Bachiri, nouveau Président du Royal Automobile Club Marocain

Challenge : Quelles actions avez-vous mises en place pour inciter la clientèle à opter pour un véhicule hybride ou électrique ?

R.T : Pour encourager l’adoption de véhicules à mobilité propre, nous avons lancé plusieurs initiatives, notamment des offres de reprise avantageuses, des solutions de financement attrayantes comme des crédits gratuits et différés, et des garanties étendues jusqu’à 8 ans pour réduire les barrières à l’achat. En outre, conscients de l’importance de l’infrastructure de recharge, non seulement nous offrons des chargeurs muraux à nos clients, mais nous projetons également de renforcer le réseau électrique du pays en installant des bornes de recharge dans les sites principaux de notre réseau. Ces actions s’inscrivent dans notre stratégie globale pour faciliter l’accès aux véhicules propres et sensibiliser nos clients aux avantages environnementaux et économiques de ces technologies.

Challenge : Comment voyez-vous la transition énergétique du Maroc à moyen ou long terme, notamment pour son parc automobile ?

R.T : La transition énergétique du Maroc, en particulier pour son parc automobile, est en bonne voie. Néanmoins, pour accélérer ce mouvement, plusieurs leviers devraient être actionnés. D’abord, le renforcement des incitations fiscales et financières pour l’achat de véhicules propres est crucial. Ensuite, le développement de l’infrastructure de recharge à travers le pays est primordial pour rassurer les utilisateurs. Enfin, une sensibilisation accrue sur les avantages environnementaux et sur le coût total de possession réduit des véhicules électriques pourrait davantage convaincre les consommateurs. Auto Hall s’engage à travailler de concert avec les acteurs publics et privés pour soutenir ces initiatives.

Lire aussi | Les recettes touristiques poursuivent leur baisse alarmante, les Airbnb pointés du doigt

Challenge : Quelle clientèle visez-vous avec la EQ1 et le Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid ?

R.T : La EQ1, notre micro-citadine électrique, vise principalement les urbains à la recherche de solutions de mobilité pratiques, économiques et écologiques pour leurs déplacements quotidiens. Quant au Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, il s’adresse à une clientèle familiale désireuse de conjuguer confort, espace et respect de l’environnement sans compromis sur la performance. Ces modèles illustrent notre volonté d’offrir des véhicules adaptés à une large gamme de besoins et de préférences. Par ailleurs, nous comptons élargir notre gamme électrifiée avec le Tiggo 7 Pro Plugin hybrid, et le EQ7, SUV électrique avec une autonomie de 400 km.

Challenge : Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur pour le développement de Chery ?

R.T : Dans les mois à venir, notre objectif principal sera de consolider notre position de leader dans le domaine des véhicules à nouvelles énergies au Maroc. Nous prévoyons d’élargir notre gamme de véhicules électriques et hybrides avec des modèles encore plus innovants et adaptés aux besoins spécifiques de notre marché. Par ailleurs, le développement de l’infrastructure de recharge reste une priorité pour faciliter l’adoption de ces technologies. Enfin, nous nous engageons à poursuivre nos efforts en matière de responsabilité sociale d’entreprise, en mettant l’accent sur la durabilité et l’impact environnemental de nos activités.