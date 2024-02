Senator Hotels & Resorts. Ouverture imminente de 50 chambres supplémentaires à Dakhla

L’ouverture prochaine de Senator Babilonia à Dakhla marque une étape importante dans l’expansion de la chaîne d’hôtels espagnole Senator Hotels & Resorts au Maroc. Zoom sur ce projet ambitieux.

Dakhla, la ville nichée entre l’Atlantique et le désert du Sahara, est sur le point d’enrichir son offre hôtelière grâce à l’arrivée imminente de la chaîne d’hôtels espagnole Senator Hotels & Resorts. Ce projet d’expansion ambitieux s’inscrit dans la stratégie de croissance de l’entreprise pour l’année 2024.

Senator Babilonia est un établissement nouvellement construit qui ouvrira ses portes à la mi-mai 2024. Avec ses 50 chambres, cet hôtel sera le point de départ d’un développement progressif, avec de nouveaux espaces de chambres prévus dans les mois suivant son ouverture. Les clients auront accès à un large éventail d’installations, dont un centre de spa, une piscine intérieure chauffée et plusieurs options de restauration.

Le restaurant buffet de Senator Babilonia proposera les petits déjeuners typiques de la marque Senator Hotels, tandis qu’un restaurant à la carte, une pizzeria et un bar chill-out offriront des expériences culinaires variées pour les résidents de l’hôtel et les visiteurs externes. L’ouverture de Senator Babilonia à Dakhla est une étape importante dans la stratégie d’expansion de Senator Hotels & Resorts. En investissant dans cette destination spécifique au Maroc, le groupe hôtelier reconnaît le potentiel de Dakhla pour les amateurs de sports nautiques, notamment le surf, la planche à voile et le kitesurf. Cette décision stratégique est également le reflet d’une compréhension approfondie du marché hôtelier marocain et de son évolution récente.

Sur le plan économique, l’arrivée de Senator Babilonia à Dakhla aura des implications significatives. L’hôtel créera des opportunités d’emploi pour les habitants de la région, stimulant ainsi l’économie locale. De plus, l’augmentation de l’offre hôtelière à Dakhla attirera davantage de touristes nationaux et internationaux, ce qui contribuera à la croissance du secteur du tourisme au Maroc dans son ensemble.