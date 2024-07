Akdital: en présence d’André Azoulay, Rochdi Talib inaugure un nouvel hôpital à Essaouira

André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté, et le Dr. Rochdi Talib, PDG du Groupe Akdital, ont inauguré ce mercredi 3 juillet la Clinique Internationale de Mogador à Essaouira.

Cet établissement de santé de pointe, doté de 166 lits d’hospitalisation, marque une étape importante dans la mise à niveau du secteur de la santé au Maroc.

La Clinique Internationale de Mogador se distingue par son infrastructure multidisciplinaire et ses équipements conformes aux meilleurs standards internationaux. Ce nouvel hôpital a permis la création de 194 postes, dont 129 dans le domaine paramédical, grâce à un investissement de 256 millions de dirhams.

La clinique propose un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, offrant aux résidents de la région des équipements de dernière génération pour traiter toutes sortes de pathologies. Avec ses 166 lits d’hospitalisation et ses 8 salles modernes dans le bloc opératoire, l’établissement garantit des soins de haute qualité sans que les patients aient besoin de se rendre dans de plus grandes villes.

Le pôle de réanimation de la clinique comprend 12 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardiovasculaire, ainsi que 6 couveuses pour la réanimation néonatale. Une unité de soins intensifs est également disponible. De plus, la clinique dispose d’une unité de cardiologie interventionnelle équipée de technologies avancées, incluant une salle de cathétérisme et une salle dédiée aux épreuves d’effort.

La Clinique Internationale de Mogador intègre un centre d’oncologie dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend un hôpital de jour de chimiothérapie, une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération, et un scanner dosimétrique. Ces installations renforcent l’engagement de la clinique envers l’excellence des soins oncologiques.

Un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7 est disponible, assurant une prise en charge optimale des situations critiques grâce à la présence constante de médecins réanimateurs et urgentistes. La clinique abrite également un laboratoire d’analyses médicales et un centre de radiologie complet avec IRM, scanner, radiographie standard, échographie et mammographie.