Mondial 2030. « Il n’y a plus de doute »: la finale aura lieu au Bernabeu, assure Marca

La finale de la Coupe du Monde 2030 ne se jouera pas au Maroc, mais au stade Santiago Bernabéu. C’est ce que vient d’annoncer le journal espagnol Marca.

Cette décision fait suite à de multiples réunions entre les parties prenantes de la candidature conjointe de l’Espagne, du Portugal et du Maroc, assure le média proche du Real Madrid.

Selon Marca, la Fédération internationale de football association (FIFA) a exprimé son souhait de voir la finale se dérouler au Santiago Bernabéu, en raison de la relation étroite et positive entre le Real Madrid et la FIFA. Cette préférence est restée ferme malgré les tentatives du Maroc de présenter sa propre candidature pour accueillir ce match prestigieux, notamment à la lumière des controverses entourant la Fédération espagnole de football, poursuit le quotidien.

La décision de la FIFA met fin à une période d’incertitude. « Il n’y a plus de doute à ce sujet, malgré les problèmes et les doutes soulevés au sein de la Fédération espagnole de football », écrit Marca.

En dehors de la finale, la répartition des autres stades hôtes reste un sujet de discussion intense. La candidature conjointe propose entre 12 et 13 sites pour accueillir les matchs du tournoi. L’Espagne cherche à ajouter Vigo et Valence à la liste des villes hôtes, tandis que le Portugal et le Maroc souhaitent également sécuriser plusieurs de leurs propres sites.

Le Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) a insisté pour que Vigo soit inclus comme douzième site, et la Fédération espagnole de football pousse pour que Valence soit le treizième. De leur côté, le Portugal et le Maroc négocient activement pour maintenir le plus grand nombre possible de leurs stades dans la liste finale des sites hôtes.

Récemment contacté par nos confrères de Médias24, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, avait déclaré au sujet de la finale du Mondial 2030 : « Aucune décision n’a été prise. Le Maroc lui-même n’a pas décidé s’il souhaite obtenir la finale ou le match d’ouverture ».