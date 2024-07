Al Boraq: des tarifs à partir de 89 DH pour booster le tourisme interne

L’ONMT et l’ONCF lancent une campagne de promotion estivale pour encourager le tourisme domestique avec des prix attractifs sur les trains, notamment 89 DH pour les Lignes à Grande Vitesse (LGV) et 49 DH pour les trains Atlas.

Pour cette saison estivale 2024, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) lance une grande campagne de communication multimédia destinée aux touristes nationaux. Cette initiative, réalisée en partenariat avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF), vise à stimuler le tourisme domestique, dynamiser les destinations touristiques du pays et encourager la mobilité entre les régions.

L’ONCF mettra en vente 350 000 billets à des prix très attractifs : à partir de 89 DH pour les Lignes à Grande Vitesse (LGV) Al Boraq et à partir de 49 DH pour les trains Atlas.

Pour atteindre un large public, l’ONMT utilisera principalement les canaux digitaux, notamment les réseaux sociaux, en collaborant avec quatre célébrités et influenceurs marocains : Samia Akariou, Oussama Ramzi, Rachid Goudi et Zineb Obeid. La campagne sera également visible sur l’affichage urbain dans les principales destinations desservies par les trains de l’ONCF ainsi que dans les médias électroniques nationaux.

En complément de cette campagne promotionnelle, l’ONMT et l’ONCF ont lancé la carte «Yalla Morocco», offrant une réduction de 30 % sur tous les voyages en trains Atlas et Al Boraq. Cette carte vise à rendre les déplacements ferroviaires plus accessibles et à encourager les voyages internes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un partenariat initié en 2021 entre l’ONMT et l’ONCF, visant à répondre aux besoins des touristes locaux tout en capitalisant sur le large réseau ferroviaire de l’ONCF. Elle a pour objectif de faciliter les déplacements des voyageurs marocains vers les différentes destinations touristiques du pays.