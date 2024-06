Le leader mondial du verre ophtalmique apporte la touche finale à sa vision stratégique au Maroc

Le franco-italien Essilor Luxottica, parachève le mouvement de rationalisation de sa présence au Maroc.

Cinq ans après avoir fermé plusieurs de ses agences de distribution dans notre pays, le leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil vient de compacter sous une seule filiale directe principale, son dispositif industriel et commercial dans notre pays et qui, jusqu’en 2020 était constitué d’une dizaine d’entités et sous-entités.

Aussi, dans la foulée de la dissolution en 2023 d’Optiben, une ex-PME familiale locale rachetée par le groupe Essilor (bien avant son rapprochement avec l’italien Luxottica) en 2012, le groupe connu mondialement pour ses marques Ray-Ban, Oakley et Vogue Eyewear a opéré une méga fusion entre ses trois filiales «résiduelles» opérant au Maroc à avoir ESSILOR Management North & West Africa (EMNWA), ESSILOR Technologie & Service (ETS) et Compagnie Industrielle d’Optique du Maroc (CIOM). Héritant des actifs et des passifs des deux premières entités, CIOM devient, à l’issue d’un processus qui a duré plusieurs années, l’unique bras armé marocain d’Essilor Luxottica en regroupant toutes les activités de distribution en BtB, de marketing et animation des partenaires ainsi que celle de surfaçage digital des verres de vue. Seule subsiste, par ailleurs, une autre filiale, à savoir Movisa dont le management du groupe est en train de réorienter le business sur un créneau particulier.

Rappelons, que le groupe né en 2018 du rapprochement entre le français Essilor et l’italien Luxottica, revendique un chiffre d’affaires consolidé de 24,5 milliards d’euros (près de 270 milliards de DH) pour plus de 190.000 employés à travers le monde.