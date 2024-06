L’Agropole du Loukkos accueille ses premiers opérateurs industriels

Quelques mois seulement après la fin de ses travaux inaugurés seize mois plus tôt, la première tranche de l’Agropole du Loukkos commence à accueillir ses premiers industriels.

L’acteur local Nordflex qui opère à la ville de Larache un atelier de fabrication et d’assemblage d’articles de literie s’apprête à lancer dans ce parc industriel intégré, une unité de production de feutres géotextiles agricoles. Doté d’une enveloppe d’investissement de 50 millions de dirhams, ce projet permettra à Nordflex qui dispose d’un savoir-faire avéré dans son métier historique d’exploiter des synergies industrielles évidentes et de s’attaquer à une nouvelle clientèle dans la région de Loukkos et Gharb où il y a une forte concentration d’opérateurs agricoles et une demande importante pour les feutres géotextiles synthétiques et imputrescibles qui permettent de renforcer et de stabiliser les terrains agricoles, tout en limitant la pousse des mauvaises herbes grâce à la création d’une séparation entre les différentes couches de sol. Au Maroc, le principal fabricant de feutres géotechniques multi-usages (pour bâtiment et agriculture) est Jojma, une PME basée à Casablanca.

Lire aussi | Industrie agroalimentaire. Eyad Sobh: «Le contrat-programme est en cours de finalisation»

Rappelons, que l’Agropole du Loukkos est une zone industrielle intégrée développée par MedZ en partenariat avec le Conseil régional et le Crédit Agricole du Maroc (CAM). Sa tranche 1, aujourd’hui opérationnelle s’étend sur 50 hectares en attendant le lancement de nouvelles phases devant permettre au total de générer un investissement induit de 3,5 milliards de dirhams à travers une cinquantaine d’investissements.