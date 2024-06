Sensibilisation à la garantie décennale en copropriété

L’Association Marocaine de Copropriété (AMCOP) a organisé, le 7 juin, une table ronde sur le thème « La garantie décennale en copropriété » en partenariat avec AXA Assurance Maroc et ACT Assurance.

L’événement a réuni propriétaires, professionnels de l’immobilier et gestionnaires pour discuter des garanties légales en construction, dans un contexte de développement rapide du secteur de la copropriété au Maroc.

L’objectif principal de cette table ronde était de sensibiliser et informer les participants sur leurs droits et obligations en matière de garantie décennale, ainsi que sur les procédures à suivre en cas de sinistre. Dalila Ennaciri, présidente de l’AMCOP, a souligné l’importance de cette initiative pour mieux protéger les biens immobiliers.

Lire aussi | Immobilier de seconde main: la hausse des prix entraîne le recul des ventes

Le secteur de la copropriété au Maroc fait face à plusieurs défis, tels que le non-paiement des cotisations, la mauvaise gestion des fonds, les conflits entre copropriétaires et la complexité des réglementations. La garantie décennale, qui concerne la responsabilité des constructeurs face aux dommages compromettant la solidité d’un ouvrage ou le rendant impropre à son usage, est cruciale pour les copropriétaires et les gestionnaires.

Les intervenants à la table ronde comprenaient Dalila Ennaciri, Amine Bouhout (vice-président de l’AMCOP), Karim Tounounti (président de l’Association Marocaine des Bureaux de Contrôle et directeur général de SOCOTEC Maroc), Nadia Chellaoui (directrice générale d’ACT Assurance et agent général d’AXA Assurance Maroc), Imane Syam (inspectrice régleur des sinistres à AXA Assurance Maroc) et Badreddine Zhouri (lead animation business marché des entreprises chez AXA Assurance Maroc). Ils ont fourni des informations pratiques sur la garantie décennale, partagé des exemples de bonnes pratiques et facilité les échanges pour trouver des solutions collectives.

L’AMCOP publiera un rapport détaillé des discussions et des recommandations issues de la table ronde. Des ateliers de formation supplémentaires et des réunions de suivi seront organisés pour aider à la mise en œuvre des solutions proposées.

Lire aussi | Comment les MRE financent leurs biens immobiliers au Maroc [Analyse]

Le partenariat avec AXA Assurance Maroc vise à apporter l’expertise du groupe en matière de prévention et de gestion des risques d’entreprise. Ce partenariat prévoit l’organisation régulière d’événements éducatifs et informatifs couvrant divers aspects de la copropriété. La table ronde du 7 juin 2024 est la première d’une série d’initiatives bimensuelles conjointes.

L’AMCOP lance un appel à tous les acteurs du secteur de la copropriété pour se joindre à elle dans l’évolution de ce projet ambitieux et dans la réalisation d’objectifs communs, essentiels pour structurer et professionnaliser davantage ce secteur pivot de l’économie marocaine. Rejoindre l’AMCOP signifie contribuer activement à la transformation et à la valorisation de la copropriété au Maroc, en aidant à construire un avenir immobilier innovant et prospère.