Marsa Maroc : la gouvernance fait peau neuve

Marsa Maroc ne sera plus administrée par un Conseil de Surveillance et un Directoire, mais sera désormais administrée par un Conseil d’Administration. C’est ce qui a été décidé ce mardi lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du groupe.

L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie juste après l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance de la proposition du Directoire de changer le mode d’administration et de direction de la Société, a décidé que Marsa Maroc ne sera plus administrée par un Conseil de Surveillance et un Directoire, mais par un Conseil d’Administration, indique la société dans un communiqué.

Il a également été décidé de transférer le siège social de la Société, de son adresse actuelle à l’adresse suivante : « Angle boulevard Route d’El Jadida et Rue les Papillons, Casablanca ». Cette transition s’inscrit dans le contexte de recherche permanente d’excellence en matière de gouvernance et de gestion de la société. « À ce titre, le nouveau modèle de gouvernance permettra à Marsa Maroc d’améliorer la cohérence et l’efficacité des prises de décisions ».

Par ailleurs, suite au changement du mode de gouvernance de la Société et à l’adoption de la formule de société anonyme à Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire a constaté la cessation des fonctions des membres du Conseil de Surveillance et des membres du Directoire et a procédé aux nominations suivantes :

Fouad BRINI : Administrateur ;

Tanger Med Dev Log : Administrateur, représenté par Mehdi TAZI RIFFI ;

Mehdi TAZI RIFFI : Administrateur ;

Loubna GHALEB : Administrateur ;

Anouar EL JABBARI : Administrateur ;

Mustapha EL OUAFI : Administrateur indépendant ;

L’Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l’État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) : Administrateur, représentée par Khalid EL HATTAB ;

Le Régime Collectif d’Allocation de Retraite : Administrateur, représenté par Ouafae MRIOUAH ;

La Caisse Marocaine des Retraites : Administrateur, représentée par Mohammed Jaber KHEMLICHI ;

Wafa Assurance : Administrateur, représentée par Boubker JAÏ.

Un Conseil d’Administration, réuni à l’issue des Assemblées Générales, a décidé de nommer Fouad BRINI Président du Conseil d’Administration de la Société d’Exploitation des Ports – Marsa Maroc – et Tarik EL AROUSSI, Directeur Général de la société.

À noter que l’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023, tels qu’ils lui ont été présentés par le Directoire, et a décidé de procéder à la distribution d’un dividende de 8,5 dirhams par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 7 août 2024.