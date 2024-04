Maroc : L’ONMT mise sur le football pour promouvoir la destination

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) entend mettre le football au cœur de sa stratégie de promotion, en tant que vecteur de rayonnement et de promotion de la destination Maroc. C’est ce qu’a souligné l’office en marge du forum annuel du Syndicat des Entreprises du Tour Operating français (SETO) qui s’est tenu à Rabat.

Concrètement, l’ONMT indique mettre en relief auprès des Tour-Opérateurs et prescripteurs de voyages français et mondiaux, la destination Maroc qui s’est établie comme une puissance mondiale de football. Les performances héroïques de la sélection nationale ayant généré plus de 130 millions d’interactions autour du contenu Maroc, le travail aujourd’hui consiste à faire perdurer cet engouement dans le monde entier, dixit l’Office.

Faut-il se souvenir que la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) présidée par Fouzi Lekjaa et l’ONMT ont signé en juin 2023 un accord de partenariat stratégique qui prévoit d’assurer la promotion de la destination Maroc à travers le football pour la période 2023-2030. Justement, la FRMF et l’ONMT se sont entendus pour faire du football un levier de promotion touristique du Maroc, tout en renforçant l’image du Royaume, «Maroc, terre de Lumière». Sans compter que l’ensemble de ses actions s’inscrivent également dans la dynamique enclenchée suite à l’annonce, le 5 octobre 2023 dernier, par S.M. le Roi Mohammed VI de la candidature conjointe du Maroc avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football.

