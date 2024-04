CUPRA Maroc lance le Formentor e-Hybrid

Premier véhicule développé exclusivement pour la marque CUPRA, le Formentor est désormais disponible sur le marché national avec une motorisation hybride rechargeable. Une déclinaison qui contribue à accélérer le passage à l’électrification de la marque, notamment dans le Royaume.

Ça bouge dans les concessions CUPRA dans le Royaume qui accueille depuis peu le Formentor dit e-Hybrid ; en clair une variante hybride rechargeable. De quoi élargir la famille Formentor qui compte également une variante essence et diesel. Que dire de cette déclinaison à mobilité propre, si ce n’est qu’elle se réapproprie les lignes sculptées et dynamiques du Formentor. À noter, que la trappe d’accès au connecteur de recharge est située à l’avant gauche du véhicule, signe distinctif qu’il s’agit bien d’un hybride rechargeable. À l’arrière, l’engin arbore des sorties d’échappement simulées de couleur cuivre. L’engin fait honneur esthétiquement aux valeurs que prône la marque, à savoir le dynamisme et la sportivité.

Lire aussi | Automobile et énergie propre au centre d’entretiens entre Mezzour et Bruno Le Maire

Des valeurs qui se retrouvent également dans le cockpit, au regard des matériaux aux accents d’aluminium foncé brossé et cuivré par endroit, sans parler des sièges baquets sport à l’avant en cuir «noir asphalte» ou «bleu pétrole au choix. La connectivité n’est pas oubliée, ce Formentor e-Hybrid héritant d’un écran tactile d’info-divertissement. Par ailleurs, grâce à ses dimensions (4,45 m de long, 1,84 m de large et 1,52 m de haut, l’habitabilité se montre généreuse pour les occupants ; ajoutez-y un coffre plutôt appréciable à même de cuber 345 litres.

Lire aussi | Le secteur automobile marocain prêt à une nouvelle phase avec le soutien de la Bourse

Mécaniquement, l’offre que propose CUPRA Maroc s’articule autour du moteur essence TSI 1,4 litre de 150 chevaux associé à un moteur électrique délivrant 115 chevaux. Puissance cumulée de l’engin : 245 chevaux. De quoi allier pour la variante Formentor VZ e-Hybrid performances et efficience. Et pour cause ; 7 secondes suffisent pour atteindre 100 km/h avec une vitesse de pointe de 210 km/h. Une efficience qui, selon le constructeur, est en partie due à la batterie lithium-ion à forte densité énergétique de 13 kWh. Une technologie innovante qui permet de stocker suffisamment d’énergie pour garantir une autonomie en mode tout électrique jusqu’à 63 km WLTP.

En condition normale de roulage et au démarrage, le CUPRA Formentor e-Hybrid fonctionne toujours en mode tout électrique, à condition toutefois que la batterie soit suffisamment chargée. En fait, la voiture bascule en mode hybride si la charge de la batterie descend en dessous d’un certain seuil ou si la vitesse dépasse les 140 km/h. Lorsque la batterie est déchargée, le groupe motopropulseur repasse en mode hybride. Une fois branchée à une source d’énergie, 3 heures et 33 minutes suffisent pour une recharge complète à partir d’une borne de 3,6 kW (wallbox), ou un peu moins de 5 heures avec un chargeur de 2,3 kW. Côté grille tarifaire, l’arrivée de la version Plug-in Hybrid au prix de lancement de 480 000 DH vient élargir l’éventail des choix disponibles.