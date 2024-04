Mondial des clubs 2025. On connaît les 4 équipes africaines qualifiées

L’Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns ont composté leur ticket pour le Mondial des clubs de la FIFA, prévu en 2025 aux États-Unis , à l’issue de la demi-finale retour de la Ligue des Champions d’Afrique. Cette dernière s’est déroulée le 26 vendredi avril à Pretoria.



Selon la Confédération Africaine de Football, l’Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns ont complété la liste des qualifiés africains pour le Mondial des Clubs 2025 prévu du 15 juin au 13 juillet 2025, devenant ainsi les troisième et quatrième équipes de la CAF à réserver leurs billets, avec Al Ahly d’Égypte, qualifié aux éditions 2021 et 2023, et le Wydad de Casablanca, en 2022.

Lire aussi ­| Affaires des maillots de Berkane: La CAF rejette l’appel de l’USMA et confirme les décisions de la commission interclubs

Rappelons qu’une vingtaine de clubs, outre les quatre équipes du continent africain, ont déjà leur billet pour ce tournoi, à savoir Al Hilal (KSA), Urawa Red Diamonds (JPN), Real Madrid (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), Bayern Munich (ALL), Borussia Dortmund (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Inter (ITA), Juventus Turin (ITA), FC Porto (POR), Benfica (POR), Monterrey (MEX), Seattle Sounders (USA), Club Leon (MEX), Auckland City (NZL), Palmeiras (BRE), Flamengo (BRE) et Fluminense (BRE).