Tombola. DFSK effectue un nouveau tirage au sort

Une cérémonie qui s’est déroulée au siège de la marque situé au km 12 sur l’autoroute reliant Casablanca à Rabat. «Cette tombola permet à nos clients qui ont acheté un véhicule DFSK de participer et de tenter de gagner des véhicules de type K01S, l’une des camionnettes phares de notre gamme, mais également des cartes de carburant d’une valeur de 300 DH», a souligné Mouna Khilaji, Responsable marketing et communication d’Africa Motors (Groupe Auto Hall).

La marque DFSK, distribuée dans le Royaume par Africa Motors (Groupe Auto Hall), a procédé récemment à un nouveau tirage au sort dans le cadre de sa traditionnelle grande tombola prévue le 9 août courant. Et comme il fallait s’y attendre, de nombreux clients ont été récompensés avec de beaux cadeaux à la clé.

C’est d’ailleurs cette dernière qui a procédé à ce nouveau tirage au sort. Dix gagnants ont donc vu la chance leur sourire. Sept d’entre eux ont gagné une carte de carburant d’une valeur de 300 DH. Les trois autres ont décroché le gros lot puisqu’ils se verront remettre une camionnette de type k01s. Le prochain tirage est d’ores et déjà programmé ; en effet, il se déroulera en septembre prochain. Cerise sur le gâteau, ce ne sont pas trois, mais cinq gagnants qui se verront remettre les clés d’un véhicule.

Et Mouna Khilaji d’ajouter : «nous invitons notre aimable clientèle à aller visiter nos différents points de vente dans le Royaume. Je tiens d’ailleurs à les informer que nous disposons actuellement d’une promotion sur toute la gamme des véhicules DFSK. Par ailleurs, nous leur offrons également deux vidanges gratuites et une année d’assurance gratuite concernant deux modèles de notre gamme, à savoir le k01s et le K01h». Faut-il préciser que la seule condition pour prendre part à cette tombola est d’acheter un véhicule DFSK dans un des points de vente de la marque sur l’ensemble du territoire national.