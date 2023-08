Le géant chinois HUAYOU projette d’investir 200 MMDH dans la région de Laâyoune Sakya Al Hamra

Lire aussi | Accords de libre-échange. Les importations marocaines en hausse en 2022

A l’occasion de cette visite de la délégation chinoise, le directeur du CRI de la région de Laâyoune-Sakya El Hamra, a donné un éclairage sur les avantages de l’offre territoriale de la région qui dispose de toutes les conditions de succès pour ce projet stratégique que l’entreprise chinoise HUAYOU envisage de réaliser, à l’instar d’autres secteurs industriels de nouvelle génération, en pleine émergence. Ce projet s’inscrit également dans les efforts prospectifs de l’État, en vue de développer la fabrication des voitures électriques et de faire du Maroc une plateforme internationale dans ce domaine, tout en contribuant à la déclinaison effective de l’un des principaux piliers de la stratégie nationale relative à la transition énergétique.

Ce projet devrait aussi permettre de couvrir les besoins du marché national et des marchés de l’Europe et du continent américain en matière de composants des batteries électriques, à raison de 30%, soit l’équivalent de 6 millions de voitures à l’horizon 2030. Enfin, le projet devrait contribuer à la création de plus de 13 000 emplois directs et stables, avec le développement d’un système intégré de production des batteries électriques, dans la région de Laâyoune Sakya El Hamra. Par cet investissement exceptionnel au Maroc, voire en Afrique, la Chine démontre à nouveau concrètement sa volonté et ses capacités de développement de la coopération dans des domaines stratégiques où toutes les parties sont gagnantes, y compris l’environnement, en matière de lutte contre le réchauffement climatique.