Eh bien, c’est ce qui s’appelle tomber de haut ! Oui, on le confesse ici, on aura été de ceux qui pensaient que le Destin allait nous réserver un beau cadeau, dans cette compétition siglée par la FIFA avec les initiales « AU-NZ » (Australie, Nouvelle Zélande) et faire de nous le seigneur du foot africain. On rêvait qu’après ce 8 août 2023, l’équipe féminine marocaine allait faire coup double face à la France. Comme les 3 autres équipes africaines présentes avant d’être éliminées (Afrique du Sud, Zambie, Nigéria) on se disait voilà le signe du destin. Le signe qu’en ce mois d’août béni, le Maroc allait devenir la seule équipe du continent à passer en quart de finale. On l’avoue, on a raisonné ainsi, et on y a cru dur comme fer, en oubliant qu’en foot, il y a 2 équipes qui jouent pour le même enjeu et qu’un seul verra ses vœux réalisés.

