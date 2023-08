Mondial féminin 2023. Les Lionnes de l’Atlas s’inclinent face aux Bleues

La sélection féminine marocaine de football n’a pas pu s’imposer dans le match qui l’opposait à l’équipe française féminine de football pour une place en quarts de finale ce mardi 8 août à Adélaïde.

Dominées lors de la première période et menées au score (3-0), les Lionnes de l’Atlas sont revenues avec de nouvelles ambitions en deuxième période, l’objectif étant de réduire le score. Elles ont d’ailleurs failli marquer un premier but grâce à Ibtissam Jraidi, bien servie dans le dos de la défense française par Sakina Ouzraoui, mais la gardienne française est parvenue à enlever le ballon in extremis des pieds de Jraidi.