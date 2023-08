Le prix du diesel remonte au-dessus de 12 dirhams

Lire aussi | Maroc. L’activité industrielle en amélioration selon BAM

Depuis ce matin, toutes les pompes des différents distributeurs de carburant affichent des prix du gazole variant entre 12,20 et 12,24 dirhams. Tandis que l’essence sans plomb grimpe à 14,42 dirhams, voire 14,50 DH.

La recrudescence des tarifs des carburants s’annonce certaine, les prix du pétrole étant dans une tendance haussière sur les marchés mondiaux. Le baril de Brent de la mer du Nord, qui s’échangeait autour de 75 dollars en moyenne fin juin, a aujourd’hui franchi la barre des 85 dollars.

Les cours du brut ont connu une augmentation continue depuis début juillet, avec une hausse d’environ 12 % pour le Brent et près de 15 % pour le West Texas Intermediate (WTI), dans un contexte de marché de plus en plus tendu.