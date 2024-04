Le suisse OMYA développe ses activités au Maroc

Peu de temps après l’optimisation de ses structures juridiques au Maroc, à travers la fusion de ses deux principales filiales marocaines, à savoir OMYA Safi et OMYA Holding, le groupe suisse Omya se lance dans une étape de développement au Maroc.

Ce producteur international de charges minérales à base de carbonate de calcium pour l’industrie, s’apprête à lancer la construction d’une deuxième usine à Casablanca vingt ans après la mise sur pied de sa première unité à la région de Safi.

Pour l’instant, rien ne filtre quant au montant de ce nouvel investissement mais selon des sources proches du dossier, le groupe OMYA dont la création remonte à 1884 compte cette fois-ci diversifier l’output de son dispositif industriel au Maroc en se lançant, outre les charges minérales à base de carbonate de calcium, dans la production de produits de chimie de spécialité à destination d’une base plus élargie d’utilisateurs industriels issus des secteurs du bâtiment, de la chimie, de l’environnement, la pharmacie, le papier, les matières plastiques, la peinture, le vernis et adhésifs ou encore l’agro-business.

Il faut dire aussi, que le Maroc représente une alternative industrielle opportune à des bases industrielles en Europe où le groupe déplore depuis quelques années, plusieurs mouvements de grève comme ceux qui ont secoué les sept sites français en début 2024.

Rappelons, que le groupe Omya compte aujourd’hui environ 8.000 collaborateurs sur plus de 180 sites industriels répartis dans plus de 50 pays (dont deux en Afrique, le Maroc et le Kenya).