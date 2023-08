Souss-Massa : un pôle économique en devenir

Mobilisant des investissements de l’ordre de 6 milliards de DH, le programme de développement urbain (PDU) d’Agadir, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales contenues dans le Discours du Souverain, à l’occasion du 44è anniversaire de la Marche Verte, où le Souverain a appelé à une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d’une extension ultérieure au reste des Provinces du sud, vise la consécration du positionnement de la ville et le renforcement de son attractivité en tant que destination touristique nationale et internationale, l’amélioration des indices de développement humain, la promotion des conditions de vie des populations, notamment des habitants des quartiers sous-équipés, le renforcement des infrastructures de base et la consolidation du réseau routier de la ville pour une mobilité meilleure.

Et depuis le lancement de ce programme, 59 chantiers ont été achevés pour plus de 2,17 milliards de DH. Ce montant représente 35% du coût global du Plan des déplacements urbains (PDU). Ainsi, un total de 28 projets a été achevé, depuis le lancement du PDU d’Agadir, pour un coût global de près de 540 millions de DH. Ces projets portent notamment sur la mise à niveau de l’Avenue Mohammed V, la réalisation de 20 terrains de proximité dans les différents districts de la ville, la réalisation du parc urbain Ibn Zaidoun, la mise à niveau du jardin Lalla Meryam, la réhabilitation du jardin Olhao, l’aménagement d’espaces verts et de places publiques ainsi que la création d’écoles primaires et de lycées collégiaux. D’autre part, quelque 31 sous-projets ont été achevés pour un coût global de 1,63 milliard de DH. Ces sous-projets concernent notamment la réalisation de la trémie de la voie express urbaine au croisement du Barreau Est-Ouest et de la trémie de la voie express urbaine au croisement de l’Avenue Abderrahim Bouabid, l’aménagement de l’entrée de la ville via Bensergao, le renforcement de l’éclairage public d’un ensemble d’avenues et de boulevards ainsi que l’achèvement des sous-projets de la première ligne du Bus à haut niveau de service (BHNS). Par ailleurs, 41 projets sont en cours de réalisation et totalisent un coût global de plus de 5,23 milliards de DH, soit 83% du coût global du programme, alors que les projets dont les études sont dans une phase très avancée sont au nombre de 21 et totalisent un coût global de plus de 518 millions de DH, soit 8% du coût global du programme.

Au terme de l’année en cours, les engagements du programme devraient atteindre plus de 100% du coût conventionnel du programme, et 87% du coût actualisé du programme. Les partenaires du programme s’engagent à achever les travaux et à livrer un ensemble de projets avant la fin de l’année 2023, dont les plus importants sont la réalisation du bureau d’information touristique et du complexe administratif de la plage, la mise en patrimoine de la Kasbah d’Agadir Oufella (à l’exception de la partie nord du site tributaire du déplacement des antennes SNRT), la mise en valeur du site de l’Emblème National, l’aménagement d’un espace récréatif et espace vert dans la zone touristique (Jardin Belvédère), la mise à niveau du théâtre de verdure au Boulevard Mohammed V et la création et l’équipement d’un centre d’épanouissement culturel et artistique à l’école Youssoufia.

Ces engagements portent aussi sur la réalisation de la première tranche du projet de création et de mise à niveau d’un réseau de lecture public, la construction et l’équipement d’un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires, la construction et l’équipement d’un centre de rééducation, la création d’un marché de poisson et des restaurants à Bab Al Marssa et l’achèvement des travaux d’infrastructure d’aménagement urbain tels que les aménagements paysagers, les espaces verts, l’éclairage public et le projet de la première ligne du BHNS.