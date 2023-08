Khalil Gibran School : cap sur Tanger

Le projet d’implantation à la ville du détroit, fait suite à l’entrée dans le capital en 2022 de Khalil Gibran School du groupe mondial Inspired Education, qui est présent dans quatre continents où il compte plus de 80 établissements scolaires d’enseignement non supérieur (dit K-12 pour désigner le parcours scolaire allant de la maternelle au lycée).

Khalil Gibran School voit grand. En effet, ce groupe d’éducation fondé en 1986 par Fouad Lyoubi, jette son dévolu sur Tanger qui devra accueillir son troisième site à la rentrée scolaire 2023-2024, ce qui devra faire de lui un des rares acteurs marocains de l’enseignement primaire et secondaire à disposer d’une présence dans trois grandes villes du Maroc après La Résidence, Al Jabr et Al Yassamine.

Grâce à cette nouvelle implantation, l’enseigne d’enseignement trilingue (une des premières du genre au Maroc) devra dépasser bientôt la barre de 1.000 élèves, voire les 1.500 à terme grâce également au développement organique attendu des deux sites actuels (Rabat et Marrakech).

Rappelons, que l’enseignement trilingue gagne du terrain au Maroc avec de plus en plus de parents désireux d’assurer à leurs progénitures un bon niveau en anglais dès le cycle du primaire. D’où une multiplication de conventions de partenariat entre les écoles privées marocaines premium avec les groupes étrangers qui leur apportent label et savoir-faire, à l’instar par exemple du récent protocole signé entre La Fourmilière (une des meilleures écoles privées de Casablanca) et Cambridge University.