AMO. Ce que compte faire le gouvernement pour unifier les échanges de données numériques  

Dans le détail, cette rencontre a permis d’examiner les moyens disponibles afin de renforcer la plateforme numérique dédiée justement à la gestion de l’assurance obligatoire de base maladie AMO «Tadamon» et de la mettre à jour en la reliant aux bases de données du système d’information relatif à la gestion des dossiers médicaux des citoyens, plus particulièrement au niveau des centres de santé et des hôpitaux publics relevant du ministère, ainsi qu’à la base de données de la CNSS. Selon le ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette démarche permettra donc de relier les différents services et établissements impliqués dans la gestion du chantier de la protection sociale et favorisera la simplification des différentes procédures d’inscription sur la plateforme numérique «Tadamon».

C’est à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 3 août courant que le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont jeté les bases d’une feuille de route précise dans le cadre de la mise en œuvre du chantier royal relatif à l’accélération de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale. Objectif : unifier les informations numériques, notamment entre la CNSS, la plateforme AMO «Tadamon», les hôpitaux et autres centres de santé.

De quoi permettre d’accélérer le rythme de ciblage des catégories concernées par ce chantier royal, à travers la coordination des efforts entre les différents services et établissements relevant aussi bien du ministère de la Santé que de la CNSS. Ajoutez-y l’unification du système d’information dédié à cette opération, notamment au niveau de l’échange de données et d’informations entre les établissements de santé et centre hospitaliers publics et les services de la CNSS. Un système qui permettra notamment de faciliter les procédures de facturation et d’octroi des remboursements.

Et ce n’est pas tout ! Car pour accélérer la mise en œuvre de ce système, le ministère indique que les différentes parties se sont engagées à élaborer un plan d’action conjoint basé sur la coordination des efforts et la facilitation de l’échange de données entre les organismes concernés. A cet effet, le ministère de la Santé et de la Protection sociale préciser œuvrer à l’efficience du système d’information dédié à la gestion des dossiers médicaux et à accélérer le processus d’échange de données et de partage des bases de données des bénéficiaires et des catégories ciblées avec la CNSS, tandis que le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration devra accompagner ces étapes, notamment en termes d’appui technique et administratif.

Par ailleurs, il a été convenu de constituer un comité central de pilotage regroupant les différents départements et établissements publics concernés par le chantier de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale obligatoire globale et qui sera chargé d’assurer le suivi et l’échange d’informations et de données entre les différentes parties impliquées dans ce chantier.

Un comité qui aura également pour mission d’examiner et de choisir le système d’information le plus approprié à même d’associer le secteur privé dans le processus d’échange et de partage des informations des patients, afin de faciliter l’accès des citoyens aux avantages de cet ambitieux chantier social, conclut le communiqué.